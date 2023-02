Több tucat angkori koronaékszert adnak vissza Kambodzsának

facebook twitter tumblr linkedin

Felbecsülhetetlen értékű lopott műtárgyak kerültek vissza Kambodzsába: egy brit műgyűjtő magángyűjteményéből 77, az angkori időszakból (9-14. századból) származó ékszert juttattak vissza az országba. A koronaékszerek Douglas Latchford gyűjteményéből kerültek elő, a műgyűjtő, akit illegális műkincskereskedelemmel vádoltak, 2020-ban hunyt el, a műtárgyak sorsáról azóta folynak a tárgyalások a kambodzsai kormány és Latchford örökösei között.

A tárgyak között akadnak koronák, nyakláncok, karperecek, övek, fülbevalók és amulettek is – áll a kambodzsai kulturális minisztérium közleményében. Nem ez az első eset, hogy Latchford gyűjteményéből visszakerül valami Kambodzsába, a gyűjtő lánya ezzel együtt már 125 műtárgyat juttatott vissza az országba.

A Bangkok Post szerint az ékszereket műkincstolvajok juttatták el Latchfordhoz, akik az egykori birodalom romjai és temetői között bukkantak rájuk. Az országban dúló háború, majd az azt követő feszült időszak alatt nagy jelentőségű műkincsek százai hagyhatták el az országot, a most visszajuttatott tárgyakat is 1970 és 2000 között csempészhették ki Kambodzsából. A koronaékszerek között akadnak igazi ritkaságok is: a szakértők szerint némelyikük a Khmer Birodalom legkorábbi uralkodóihoz tartozhatott.

Majdnem minden elveszett

Bradley Gordon jogász szerint a leletek pontos értékét nehéz meghatározni, mert az angkori aranyleletek ritkák, piaci értékről pedig nem is igazán lehet beszélni, az ehhez hasonló leletek ugyanis legális úton nem kerülhetnek ki a műkincspiacra. A most visszajuttatott aranytárgyak kis híján elvesztek: Latchford levelezése alapján azért is gyűjtötték őket össze egy londoni széfben, hogy a potenciális vevők egyszerre tekinthessék meg őket, és válogathassanak közülük, az üzletre végül nem került sor.

Az ékszerek hollétére 2008-ban, Latchford könyvének (Khmer Gold: Gift of the Gods) megjelenésekor derült fény. A kötetben szereplő műalkotások között akadtak olyanok is, amelyeket a hatóságok már kerestek, de olyanok is, amelyek újdonságnak számítottak a régészek számára. Volt köztük olyan, amit egy a hatóságokkal együttműködő egykori csempész felismert, és azt vallotta róla, hogy Latchfordnak adta el.

Latchford nem csak gyűjtötte a khmer műkincseket, hanem kereskedett is velük, ezért a hatóságok azt gyanítják, hogy a könyvben ábrázolt műtárgyak közül több még ismeretlen gyűjtőknél lehet. A gyűjtőtől nem csak magánszemélyek, hanem múzeumok is vásároltak, miután kiderült, hogy Latchford milyen úton jutott a gyűjteményéhez, a Denveri Szépművészeti Múzeum és a Metropolitan is megvált több tőle származó tárgytól.

