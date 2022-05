A kambodzsai hatóságok a pöcsvirág védelmére szólították fel a lakosságot

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Új őrület terjed a kambodzsai közösségi médiában: a helyi fiatal lányok kimennek a hegyoldalba, keresnek egy Nepenthes bokorensis nevű növényt, majd lefényképezkednek vele. Ez nem babona, hanem úgynevezett tréfa, a kancsókafélék nemzetségébe tartozó húsevő növény kancsó alakúvá módosult levele ugyanis bizonyos szögből hasonlít egy péniszre.

A növényt többen (tévesen) az ugyancsak a kancsókák nemzetségébe tartozó Nepenthes holdenii-ként azonosították, azonban a fényképeket látva az ez utóbbit felfedező természetfotós, Jeremy Holden, illetve az azt elsőként leíró botanikus, Francois Mey is megerősítette, hogy a valamivel elterjedtebb N. bokoriensisről van szó.

A Nepenhtes bokorensis Fotó: Francois Mey /CC

A kambodzsai környezetvédelmi minisztérium ennek ellenére nem rajong az ötletért, hogy a növény letépett részeivel készítsenek vicces fotókat, és közleményükben azt is hangsúlyozzák, hogy a faj veszélyeztetett, és szerepel a CITES jegyzékében is, így a nemzetközi kereskedelme is tiltott (igaz, az erről hírt adó Khmer Times tévesen N. holdeniiként, sőt, Holdaniiként azonosította a növényt).

Népi gyógyászat, diktatúra, hülye turisták

A kambodzsai kancsókákra egyébként is rájár a rúd: míg korábban a hagyományos népi gyógyászat lázcsillapításra, görcsoldásra és lázcsillapításra használta a növények gyökerét és levelét, a legnagyobb kárt nem ez, hanem a későbbi emberi tevékenység okozta az állományban.

A Vörös Khmer 1999-ig tartó rémuralmát a kancsókák is megszenvedték, ez alatt az időszak alatt tűnt el az alföldi fajok nagy része, de az élőhelyük elvesztése miatt a felföldiek is komoly veszélyben vannak.

Az N. bokorensisre jelenleg a legnagyobb veszélyt a turisták jelentik, de mivel a növény javarészt magánkézben lévő területen él, akkor is jelentős veszteségeket szenvedhet, ha a tulajdonos valamilyen ingatlanfejlesztést tervez a területen. Mey szerint könnyen lehet, hogy a módosult levél vicces alakja fotózkodásra csábítja a kirándulókat, és ezzel nincs is semmi baj, de a pöcsvirág akkor van teljes pompájában, amikor a kancsóka kancsója még nem fejlődött ki egészen, ezért ha ilyenkor szedik le a levelet, súlyos veszélybe sodorják a faj fennmaradását – azzal viszont, ha valaki nem bántja a növényt, és úgy fotózkodik vele, nincsen semmi baj.

