A Fudan válasza a ChatGPT-re, a MOSS órákkal az indulás után összeomlott

A magyarországi érdekeltséggel is rendelkező Fudan Egyetem fejlesztette az OpenAI sikeres csetbotjának kínai versenytársát. A MOSS azonban egyelőre nem futott be fényes karriert: hétfőn az indulását jelentették be, kedden pedig máris bocsánatot kellett kérnie az illetékeseknek, a nagy forgalom miatt ugyanis a platform összeomlott.

Mindössze néhány órára volt szükség ahhoz, hogy a bejelentés után a csetbot milliókhoz jusson el a kínai közösségi médián, a Twitterhez hasonló Weibon, írja a Reuters. A Wandering Earth 2. című film szuperszámítógépéről elnevezett csetbot viszont egyelőre a közeljövőben nem lesz nyilvános: a keddi bejelentés nyomán ahhoz, hogy elkerüljék a hétfőihez hasonló leállásokat, a fejlesztők korlátozzák a hozzáférést.

Hiába, hogy a hét elején még a ChatGPT-hez hasonlították az újdonságot, ez keddre már elolvadt és a fejlesztők inkább óvatosabban fogalmaztak. Az egyetemi erőforrások végességére és a mérnöki tapasztalat hiányára fogták a leállást.

Pedig a MOSS nem tűnik zsákutcának, az OpenAI csetbotjához hasonlóan képes kérdéseket megválaszolni, lehet vele beszélgetni, mindez pedig nem is működik rosszul a Reuters és a Shine által is hivatkozott, a Shanghai Observer újságírója által rögzített beszélgetés alapján. Csakhogy azt az újságíró is megjegyzi, hogy a csetbot jobban kommunikál angolul, mint kínaiul.

Qiu Xipeng, a Fudan informatikai karának professzora a Shanghai Observernek hétfőn elmondta, hogy a MOSS egy nagyságrenddel kevesebb képzési paraméterrel dolgozik, mint a ChatGPT. Szerinte ez jelenti a legfőbb különbséget a két modell között, további információkat viszont nem osztottak meg a csetbotról.



