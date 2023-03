Internetes programot fejlesztettek, ami segíthet a tettleges pedofil cselekedetek megelőzésében

facebook twitter tumblr linkedin

Olyan anonim online kezelési programot indítottak el, Prevent It néven az Európai Unió három országában (Németországban, Portugáliában és Svédországban, illetve angol nyelven), amelynek célcsoportját a webes pedofil tartalmak fogyasztói alkotják. A program célja, hogy a gyermekek iránt szexuális késztetést érző felnőtteknek segítséget nyújtson vágyaik kezelésében, ezzel pedig tovább küzdjenek a gyermekeket érő szexuális bántalmazás és kizsákmányolás ellen.

A pedofíliát a nemzetközi szakirodalom szexuális zavarként definiálja, amelyben az érintett szexuális vágyainak és fantáziáinak tárgya kiskorú személy. Maga a kifejezés nemcsak a tettleges pedofil cselekményeket fedi, elsősorban a probléma gyökerére, a kóros szexuális preferenciára utal.

Ahhoz pedig, hogy a pedofília ne vezessen gyermekek kizsákmányolásához és bántalmazásához, nem elég büntetőjogilag fellépni azok ellen, akik bűncselekményeket követnek el. A svédországi Karolinska Institutet kutatói és pszichológusai az EU támogatásával ezért egy olyan kognitív viselkedésterápiás alapokon nyugvó online támogatási programot fejlesztettek, ami segíthet az abban anonim módon résztvevőknek visszaszorítani kóros vágyaikat.

A megelőzésre fókuszáló kilenchetes program ingyenesen érhető el az önként résztvevőknek, akiket a kutatók és a fejlesztők a darkweben toboroznak. Emellett pedig a portugál, a svéd és a német rendőrség is arra buzdítja a gyermekek ellen szexuális bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyeket, hogy próbálják ki a programot, ami egy 2022 végén publikált kutatás szerint valóban hatékony.

Azok, akik részt vettek a terápiában, jelentősen vissza tudták szorítani, sok esetben pedig akár a nullára csökkentették az illegális tartalmak fogyasztását. A legtöbben úgy vélték a program végén, hogy az nagy segítség volt számukra, ugyanis egy személyes terápiában a problémához kapcsolódó szégyen és megbélyegzettség miatt nem tudtak volna részt venni.

Igaz, hogy a terápiás program önmagában nem oldja meg a problémát és nem tudja egycsapásra megszüntetni a gyermekek kizsákmányolására épülő iparág működését. Viszont a célközönség kóros viselkedésének kezelésével a keresleti oldalt szűkítheti a jövőben. Ebben bízva indult el most nemcsak frissített angol nyelven, hanem további három ország hivatalos nyelvén is a Prevent It, amit az érintettek önkéntes alapon és teljesen anonim formában használhatnak.

