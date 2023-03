Nemsokára tenyerükkel fizethetnek egy amerikai kávézólánc, a Panera Bread vendégei

facebook twitter tumblr linkedin

Már a tenyérolvasók munkáját is elveszi a technológia: biometrikus tenyérleolvasó rendszert vezet be egy amerikai pékség- és kávézóhálózat az Egyesült Államokban. Az Amazon One fejlesztését szórványosan használják már néhány reptéren, stadionban és Whole Foods élelmiszerboltokban, ez azonban az első kiterjedt, több mint kétezer egységből álló hálózat, amelyik bevezeti a technológiát - írta csütörtökön a Guardian.

A Panera Bread döntését élesen ellenzik adatvédelmi szakértők, és magát a technológiát gyártó Amazon is jogi vizsgálatoknak nézhet elébe a biometrikus adatok gyűjtése miatt.

Az új technológia bevezetése után a kávézó vendégeinek beszkennelik a tenyerét, ennek alapján pedig később névre szólóan és személyre szabottan, a korábbi rendeléseik alapján összeállított ajánlásokkal juthatnak hozzá a szolgáltatásokhoz, és a tenyerükkel fizethetnek is.

Két évvel ezelőtt a Denver Arts & Venues koncerthelyszín jelentett be olyan terveket, hogy belépőjegyek helyett a Denverhez közeli Red Rocks Amfiteátrumban is tenyérszkennelést használna, ezeket azonban a Fight for the Future nevű, digitális jogvédő civil szervezet ellenkezései hatására ejtették. A csoport szerint a tenyérszkennelés semmivel sem kényelmesebb technológia a jegyszedésnél, ráadásul az adatgyűjtéssel elképesztő károkat okozhat, így használata egyáltalán nem indokolt.

A Panera Bread hűségprogramjának több mint 52 millió tagja van. A cég egyelőre nem részletezte, pontosan hol lesz elérhető a tenyérszkennelés, de néhány kávézóban már működteti a rendszert – például St. Louis-ban, a vállalat székhelyén.

Az Amazon 2020 végén mutatta be tenyérolvasó technológiáját az Amazon Go üzletekben, azóta azonban már adatvédelmi pert is indítottak a cég ellen az Egyesült Államokban, miután egy New York-i Amazon Go vásárlója jogi panaszt emelt amiatt, hogy nem értesítették megfelelően arról, milyen adatokat fog gyűjteni a cég.

Adatvédelmi szakértők szerint a legnagyobb probléma, hogy ezeket az adatokat lehetetlen megváltoztatni, ha ellopják őket, miközben óriási az adatlopás kockázata.

