Mit keresett egy tucatnyi levágott kéz a hükszoszok egykori fővárosában?

Az egyiptomi feliratok tanúsága szerint nem volt ritka, hogy az embereknek levágták a kezét, a papiruszokból pedig az is kiderült, hogy az a harcos, aki hazavitte az uralkodójának a legyőzött ellenség kézfejét, megjutalmazták. Ennek ellenére egészen 2012-ig nem kerültek elő erről közvetlen tárgyi bizonyítékok, egy osztrák régészcsoport ekkor a mai Tell-ed-Dabaa területén lévő egykori palota feltárásakor bukkant egy tucatnyi levágott kézfejre.

photo_camera Az egyik kéz Fotó: Gresky et al / Scientific Reports

A maradványok alaposabb vizsgálata után kiderült, hogy összesen 16 jobb kezet temettek el Avarisz városában. A település az Egyiptomot megszálló hükszoszok fővárosa volt, a kezeket pedig 3600 évvel ezelőtt, az ő uralmuk alatt temették el. A testrészeket négy gödörben helyezték el, ezek közül a két régebbi a trónterem bejárata előtt található, a két másik pedig a palota falaitól távolabb helyezkedett el.

Manfred Bietak, az ásatást vezető régész kiemelte, hogy csak jobb kézfejeket találtak, balt nem, a kezek pedig meglehetősen nagyok voltak. Bietak szerint a kézlevágás nem csak a hükszoszokra volt jellemző, az egyiptomiak is gyakorolták a szokást, amellyel hitük szerint örök időkre megfosztották az ellenséges harcost az erejétől.

Paleopatológia

Egy friss kutatásban alaposabban is megvizsgálták a kezeket. Összesen 12 teljes kézfejet azonosítottak, ezek közül 11 férfihez, egy pedig nőhöz tartozott. A testrészeket tenyérrel lefelé, szétnyitott ujjakkal temették el, valószínűleg még a hullamerevség beállta előtt, vagy azzal egy időben.

A kutatók azt nem tudták megállapítani, hogy még az áldozatok életében vágták-e le a kézfejüket, vagy csak a haláluk után. A kéz esetében a hullamerevség 6-8 órával a halál után következik be, ezért a régészek azt feltételezik, hogy vagy a ceremónia alatt, vagy közvetlenül előtte vágták le az áldozatok kézfejét. A teljes, vagy legalább 75 százalékban ép testrészek mellett több ujjat és csonttöredéket is találtak, így elképzelhető, hogy annak idején akár 18 kezet is eltemethettek a palotában és a mellette található templom területén.

photo_camera Az egykori város és a leletek elhelyezkedése Fotó: Gresky et al. / Scientific reports

A kezeket sebészi pontossággal távolították el, erre utal az is, hogy az alkarcsontból nem találtak töredékeket. Julia Gresky paleopatológus, a tanulmány vezető szerzője szerint ez azt is jelenti, hogy az elkövetőknek fontos volt, hogy esztétikusan prezentálják az uralkodónak a levágott testrészeket.

A bő tíz évvel ezelőtti feltáráson még kérdéses volt, hogy vajon valóban ellenséges harcosokhoz tartoztak-e a kezek, vagy esetleg bűnözőkhöz, Gresky szerint a mostani kutatás nagy valószínűséggel erre is választ ad: a testrészek elhelyezése (a trónterem közelsége) és az, hogy nagy gonddal távolították el őket, arra utal, hogy nem büntetés történt, hanem egy győzelmi ceremónia nyomaira bukkantak. Az ókori feljegyzések tanúsága szerint egy-egy ilyen kéz után nagylelkű jutalom járt az azt bemutató vitéznek, volt, aki a bemutatott trófea súlyának dupláját kapta meg érte aranyban.

