A mesterséges intelligencia elveszi a reklámszakemberek munkáját

facebook twitter tumblr linkedin

Egy 17 tagból álló zsűri és összesen 300 évnyi marketingtapasztalat sem volt elég ahhoz, hogy a bizottság kiszúrja, hogy melyik reklámot írta ember, és melyiket generálta mesterséges intelligencia. A reklámok Turing-tesztjének becézett kihívást New York-ban tartották a BrXnd első szakmai konferenciáján, ahol a szakemberek csúfosan fel is sültek – vagy a mesterséges intelligencia tett ki magáért.

A versenyzők egy Volt nevű képzeletbeli energiaitalt reklámoztak, a hirdetésnek nyomtatásban kellett megjelennie. A reklámszakemberek saját kútfőből dolgoztak, velük szemben viszont a ChatGPT és a Stable Diffusion által generált reklámok álltak. A közös pont a fiktív cég logója, illetve a termék leírása volt.

A Facebook már ebben akar utazni

A pályaműveket a zsűri a kreativitásuk és a nézőből kiváltott érzelmi reakciók erőssége alapján rangsorolta. Volt köztük katasztrofális is, a mesterséges intelligencia által generált „Hustle Hydrated” című reklám kapta az összes közül a legalacsonyabb pontszámot, de a két másik műreklám kiváló eredményeket ért el.

A legjobb eredményt egy szakértői csapat érte el, akik annyiban csaltak is, hogy az alapvető információkon kívül egyéb paraméterekkel is ellátták az algoritmust. A szakértők tíz perc alatt ötven reklámot gyárttattak le a mesterséges intelligenciával.

Bár a mostani Turing-teszt nem volt véresen komoly, a reklámpiacnak valóban fel kell készülnie a mesterséges intelligencia térhódítására. A Google nemrégiben bejelentette, hogy ilyen szolgáltatást indít, sőt, a YouTube-ereknek még mesterséges intelligencia által generált tartalomtippeket is ad majd. A Facebook (illetve a Meta) két hete jelentette be, hogy beindítja a reklámgenerátorok tesztüzemét, az Amazon is hasonló szolgáltatások bevezetését tervezi.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: