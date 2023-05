Magyar kutatók közvetlen összefüggést találtak a méhnyakrák és a trichomoniázis között

facebook twitter tumblr linkedin

A Semmelweis Egyetem kutatói nemzetközi eredmények alapján több mint 473 ezer nő kórtörténeti adatait elemezve arra jutottak, hogy közvetlen kapcsolat van az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő betegség és a méhnyakrák kialakulása között – olvasható az intézmény szerdai közleményében.

Hamar Balázs, a Semmelweis Egyetem doktori iskolájának hallgatója, Melczer Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatóhelyettese a Trichomonas vaginalis (TV) nevű egysejtű parazita fertőzése, a humánpapilloma vírus (HPV) és a méhnyak kóros, daganatos elváltozásai közötti összefüggéseket vizsgálta.

photo_camera Trichomonas vaginalis Fotó: Wikipédia

A kutatók alapállítása szerint a trichomoniázis néven ismert fertőzés alapvetően járulhat hozzá a méhnyakrák kifejlődéséhez a szexuálisan aktív nőknél.

A közlemény szerint ennek fő oka, hogy a betegség gyulladást okoz a hámban, ezért ott könnyebben tapadnak meg más kórokozók, így például a HPV is. A kutatók eredményei alapján akiknél trichomonas-fertőzés állt fenn, 1,79-szer nagyobb volt az esélye annak, hogy HPV-fertőzést is diagnosztizálnak. Mint írják, ez azért lényeges, mert a méhnyakrák kialakulásáért több mint 95 százalékban a magas rizikójú HPV-törzsek felelnek.

A kutatók szerint „ugyanakkor a fertőzés még nem jelenti azt, hogy biztosan kialakul a rák. Számos egyéb tényező, például dohányzás, gyakori partnercsere, az öt évet meghaladó szájon át szedhető fogamzásgátló-szerek szedése is kockázati tényezők. Többször szült nőknél is nagyobb eséllyel fejlődhet ki rosszindulatú elváltozás, valamint a szexuális úton terjedő betegségek is hozzájárulhatnak kialakulásához”.

