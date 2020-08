A fiúk HPV-oltásának mielőbbi bevezetésére figyelmeztet az akadémikus patológus

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Schaff Zsuzsa Széchenyi-díjas patológus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja szerint a fiúk humán papilloma vírus (HPV) elleni oltása is megkezdődhetne szeptembertől az iskolákban, hiszen az ezt lehetővé tévő kormányhatározat már idén áprilisban megjelent.

Az akadémikus a HPV okozta daganatok megelőzésével foglalkozó szakmai kerekasztal koordinátoraként nyilatkozott az MTA honlapjának.

A patológus elmondása szerint Magyarországon jelenleg csak a lányok részesülnek ingyenes védőoltásban. A 7. osztályos lányok hazai átoltottsága a program 2014-es bevezetése óta 70-75 százalékról 80 százalék fölé növekedett. Csak a nők HPV elleni oltása esetén azonban évtizedekre lenne szükség a méhnyakrák eliminációjához. A fiúk bevonása az oltási programokba további 40 százalékkal csökkentheti a méhnyakrák, illetve a hüvely és a szeméremtest rákjainak előfordulását.

A humán papilloma vírus (HPV) számítógépes portréja Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP

Schaff Zsuzsa elmondta, hogy a HPV-fertőzés átvitelében a férfiaknak jelentős a szerepük. A fiúk oltásának célja – amellett, hogy a társukat is védik a HPV-fertőzéssel szemben –, hogy saját megbetegedésüket is elkerüljék. Hangsúlyozni kell, hogy a HPV a szájüreg-garat-gége, a gáttájék és a férfi nemi szervek rosszindulatú daganatainak kiváltásában is közrejátszik – az első ráktípus a férfiakat nagyobb gyakorisággal érinti, mint a nőket. Emellett az életet ugyan nem veszélyeztető, de sok kellemetlenséget okozó fertőző szemölcsök kialakulásáért és fertőzőképességéért is a HPV okolható.

„Az oltást a szexuális élet megkezdése előtt célszerű beadni, emellett ebben az életkorban a legerősebb a szervezet immunválasza. A nemzetközi ajánlások is ezt az életkort javasolják, és számos országban ezt gyakorolják” – így Schaff.

Az akadémikus szerint az egészségügyi világszervezet, a WHO vakcinabiztonsággal foglalkozó bizottsága 2007 óta vizsgálja a HPV-vakcinák biztonságosságát. 2017-es jelentésükben a HPV-vakcinák biztonságosságát kiemelkedően jónak minősítették. A közelmúltban 838 ezer 9 komponensű oltás mellékhatásait elemezve az Amerikai Egyesült Államokban nem észleltek újabb biztonságossági problémát.

(Via mta.hu)

Korábbi kapcsolódó cikkeink: