Az orális szex a szájgarati rák kialakulásának legnagyobb rizikófaktora

facebook twitter tumblr linkedin

A nyugati kultúrkörben az elmúlt két évtizedben tömegjárvánnyá váló száj- és torokrákok egyik speciális válfaját jelentik a szájgarati (Oropharyngealis) tumorok. Ezek első számú kiváltója a méhnyakrákért is felelőssé tett humánpapilloma vírus (HPV) – írja Hisham Mehanna, a Birmingham-i Egyetem rák- és genomikai intézetének professzora a Conservation oldalán kedden megjelent cikkében.

A Mehanna által idézett kutatások szerint mivel a HPV szexuális úton terjed, a szájgarati daganat legfőbb kockázati tényezője a szexuális partnerek száma mellett a velük gyakorolt orális szex gyakorisága. Mint írja, „akiknek hat vagy annál több orális szexpartnere volt, azoknál 8,5-szer nagyobb valószínűséggel alakul ki oropharyngeális daganat, szemben azokkal, akik nem éltek még sosem efféle élvezetekkel”.

photo_camera Az orophyaryngealis daganat Fotó: Wikipédia

A professzor szerint csak némileg megnyugtató, hogy miközben a felmérések alapján az Egyesült Királyságban, a felnőttek 80 százaléka számolt be arról, hogy élete során valamikor gyakorolta a szex orális változatait, ennél nagyságrendekkel kisebb a HPV okozta száj- és torokrákos esetek aránya népességben. „Hogy ez miért van így, nem világos” – írja Mehanna.

A professzor úgy véli, hogy miután a méhnyakrák megelőzésére egyre több országban vezették be a fiatal lányok HPV-vakcinázását, „egyre több – bár egyelőre közvetett – bizonyíték van arra, hogy a szájüregi HPV-fertőzés megelőzésében is hatékony lehet. A kutatási bizonyítékok arra utalnak, hogy a fiúkat is védi a nyájimmunitás azokban az országokban, ahol a lányok körében magas (85 százalék feletti) az oltási lefedettség. Mindez együttesen remélhetőleg néhány évtizeden belül a szájüregi rák visszaszorulásához vezethet”.

Mehanna szerint közegészségügyi szempontból mindez szép és jó, de „ha valaki például egy olyan országból származóval létesít szexuális kapcsolatot, ahol a lefedettség alacsony, mint például az Egyesült Államokban, ahol 2020-ban a 13-15 éves serdülőknek mindössze 54,3 százaléka kapta meg a szükséges két vagy három HPV elleni oltást, akkor még mindig jelentős a fertőzés kockázata”, ezért elemi érdek a fiúk átoltása is.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: