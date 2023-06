Minden eddiginél nagyobb ősi vakondgyíkféle maradványai kerültek elő egy barlangból

facebook twitter tumblr linkedin

Paleontológusok bukkantak az eddigi legnagyobb ősi vakondgyíkféle nyomaira Ausztráliában. A kb. 50 ezer évvel ezelőtt élt őshüllő mintegy ezerszer akkora lehetett, mint a ma élő leszármazottai, hozzávetőlegesen egy emberi karnak felelt meg a mérete.

A Flinders Egyetem kutatói több éve dolgoznak azon, hogy a faj részletes leírása elkészüljön, ennek a munkának most értek a végére, írja a Guardian. Az őshüllő neve hivatalosan Tiliqua frangens, vagy röviden Frangens.

photo_camera Az őshüllőről készült illusztráció Fotó: Kailah Thorn, Katrina Kenny/AAP

De megjelenése miatt nevezhetnénk Chonkasaurusnak vagy Mega Chonknak is, ami a kutatók szerint a közösségi médiában is sikeressé teheti az ősi fajt. Az állat az erszényes oroszlánnal és a Diprotodonnal egy korban élhetett, legközelebbi, ma is élő rokonának pedig a Kurtafarkú szkinket (Tiliqua rugosa) tartják.

A kutatók az új-dél-walesi Wellington-barlangban feltárt csontok és a kontinensen őrzött fosszíliák alapján rekonstruálták a fajt, de véleményük szerint lehetséges, hogy még nem tártak fel mindent, amit az ilyen barlangok tartogatnak, mondták a Guardiannek.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: