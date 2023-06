Évekig élt a rendszeren kívül, majd egy golyó végzett az elkóborolt 06-os farkasnősténnyel

facebook twitter tumblr linkedin

A Yellowstone Nemzeti Park farkasállománya több falkára osztható, amik egymás riválisaiként élnek a park területén. Több generáción átívelő háborúkat folytatnak egymással, néhány állatnak pedig legendás története van, ahogy a 06-os számú farkasnősténynek (Canis lupus) is.



A 06-os farkas több szempontból is különleges állat volt, írja Facebook-bejegyzésében Will Stenberg. Először is, eleve harcias nőstények leszármazottja, akik a saját családjukon belül sem voltak túl kíméletesek egymással. A hatalomért folytatott küzdelmekben egymással és a kölykökkel is erőszakosak voltak.

Másrészt, a 06-os nőstény szakított a hagyományokkal. A falka helyett magányosan vándorolt a park területén, egyedül vadászott, társak nélkül pedig nem is a kifárasztásos technikát alkalmazta, hanem leállt harcolni az áldozataival. Olykor egymás után kettővel is, hatalmas szarvasokat ejtett el.

Harmadrészt, ez a farkasnőstény a szakértők szerint is páratlan volt, testméretei a nőstényekhez képest kimondottan nagyok voltak, megjelenése pedig gyönyörű. Éppen ezért a park legerősebb és legrátermettebb hímjei igyekeztek elnyerni a kegyeit, csakhogy ők egyáltalán nem érdekelték a nőstényt, aki végül két fiatal farkashímet választott társául. Velük alapított családot, ami meglehetősen szokatlan egy alapvetően párkapcsolatot kereső fajnál.

Mindenesetre a park legszebb farkasnősténye a megfigyelések szerint egy ilyen szokatlan családmodellben állapodott meg, legalábbis egy időre. Ebben az időszakban sem sikerült őt nyomkövetővel ellátni, így vándorlásairól csak a megfigyelések árulnak el információt.

És bár a parkban nem akadt méltó ellenfele, a parkon kívül egy meglehetősen igazságtalan helyzetben vesztette életét 2012-ben. Az akkor 6 éves nőstény ugyanis elkóborolt a Yellowstone Nemzeti Park területéről, ahol azelőtt biztonságban élhetett. A park területén kívül viszont már csupán vadászengedélyre és persze fegyverre volt szükség ahhoz, hogy a híres és hírhedt állatot leterítsék. A környéken egyébként sem a farkasok pártján állt a közvélemény, sokan a háziállatokat és a haszonállatokat féltették, pedig a szakértők szerint a vadállatok kilövése helyett más módszerekkel is meg lehet védeni a vadállományt.

A több mint 10 éve kilőtt nőstényfarkas sztorija időről időre újra felbukkan, készült már könyv is az állatról, az életmódja és atipikus viselkedése pedig egy sor közösségi médiás posztot inspirált azóta.

