Szalay Sándor fizikus az amerikai Tudományos Akadémia új magyar tagja

Az Egyesült Államok legnagyobb tekintélyű tudományos társasága, az 1863-ban alapított National Academy of Science (NAS) idei közgyűlése tagjai közé választotta Szalay A. Sándor (vagy ahogy Amerikában hívják, Alexander S. Szalay), Széchenyi-díjas fizikust.

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem fizika és csillagászati, valamint számítógéptudományi tanszékének professzora, az intézmény Adatintenzív Mérnöki és Természettudományi Intézetének (IDIES) alapító igazgatója Kondorosi Éva biológus és Lovász László matematikus után lett 2023-tól a NAS legújabb magyar tagja.

Szalay „fizikusi pályája a neutrínók asztrofizikájától a galaxisok nagy léptékű szerkezetét felmérő SDSS projektig ívelt. Utóbbi során munkatársaival (köztük Csabai Istvánnal, Dobos Lászlóval és Budavári Tamással) megalkotta az egyik legnagyobb galaxistérképező csillagászati projekt adattároló és -feldolgozó szoftverrendszerét” – olvasható a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) hétfői közleményében.

A fizikust az alapvetően Magyarországon elért asztrofizikai eredményeit elismerve már 1990-ben levelező tagjává választotta az MTA is. Az 1974-ben alapított progresszív rockbanda, a több évtizedes szünet után az utóbbi öt évben többször is koncertező Panta Rhei gitárosaként is ismert Szalay „megnövekedett amerikai kutatási elkötelezettségei miatt” 1996-ban hagyta abba a tanítást az ELTE Atomfizikai Tanszékén, de az MTA közleménye szerint „rendszeres hazalátogatásai során ápolja kapcsolatait nagyszámú korábbi és jelenlegi hazai munkatársával, illetve diákjaikkal”.

photo_camera Szalay Sándor (gitárral) a Panta Rhei egyik 2022-es koncertjén a Magyar Tudományos Akadémi közleményéhez mellékelt fotón Fotó: MTA

