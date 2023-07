Hiába a szinte tökéletes álcázás, az afrikai kakukk nagyon gyakran lebukik

facebook twitter tumblr linkedin

94 százalék a valószínűsége annak, hogy az átverni szándékozott drongófélék lebuktatják az afrikai kakukkot, derül ki egy négy éves megfigyeléssorozat alapján készített friss tanulmányból, amit a Proceedings of the Royal Society B című folyóiratban tett közzé Cambridge-i Egyetem kutatója, Jessica Lund a munkatársaival.

A szakemberek évek óta foglalkoznak azzal, hogy mitől függ, van-e maradása a kakukktojásoknak a fészkekben vagy nincs. Közel 200 dél-zambiai madárfészket figyeltek meg tehát, hogy ellenőrizzék, felismerhetők-e a kakukktojások, amik kívülről megtévesztésig hasonlítanak a fészekalj többi tojására. Ezek közül 34-ben találtak is afrikai kakukktól (Cuculus gularis) származó tojásokat.

Csakhogy ezeket szinte mindig felismerik azok a drongófélék, túlnyomórészt villásfarkú drongókakukkok (Surniculus dicruroides), akiket kihasználnak az afrikai kakukkok a térségben, írja a Guardian a kutatók eredményeire hivatkozva. Ezért aztán hiába csempésznek a fészekaljban található tojásokhoz megszólalásig hasonló tojásokat a fészekbe, a kakukktojásokat a tojók igyekeznek eltávolítani onnan.

A drongófélék ráadásul egymás tojásait sem szívesen nevelgették a kísérlet szerint. Amikor a kutatók felcserélték a fészkekben a tojásokat, hiába tették ezt hasonlóság alapján, az állatok kilökdösték az idegeneket. Ugyanez érvényes akkor is, amikor más madárfaj tojásai jelennek meg a fészekben.

Az eredmények alátámasztására Lund és munkatársai további számítógépes szimulációkat is elvégeztek. Összesen 1000 esetet vizsgáltak, számításba véve a tojások alakját, mintázatát és méretét, de ebből is azt a következtetést vonták le, hogy a varjakkal és a verebekkel is rokonságot mutató drongófélék 94 százalékos valószínűséggel kilökik az idegen tojást a fészekből, így a kakukknak nem igazán éri meg rájuk bízni az utódok felnevelését.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: