Matolcsi Máté nyerte az elmúlt öt év legkiemelkedőbb cikkének járó Frontiers of Science Award-ot

A pekingi Beijing Institute of Mathematical Sciences and Applications (BIMSA) új kampuszán 2023. július 16. és 26. között szervezték meg az első International Congress of Basic Sciences (ICBS) konferenciát, amelyen Matolcsi Máté, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (Rényi Intézet) kutatóprofesszora az elmúlt öt év legkiemelkedőbb cikkének járó Frontiers of Science Award kitüntetésben részesült – olvasható az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat honlapjának hétfői közleményében.

Matolcsi a rangos Acta Mathetmatica folyóiratban tavaly publikált, a neves izraeli matematikus Nir Levvel közös tanulmányával vívta ki magának az elismerést. A szerzőpáros Bent Fuglede világhírű dán matematikus spektrális halmazokra vonatkozó 1970-es évekbeli sejtését bizonyította.

photo_camera Matolcsi Máté Pekingben a Frontiers of Science Award átvételekor az első International Congress of Basic Sciences (ICBS) konferencián Fotó: Rényi Intézet

A díjnyertes tanulmány rövid összefoglalója a Rényi Intézet honlapján olvasható.

