Világrekord: Tíz fiókát találtak egy magyar szalakótafészekben

A szalakóta (Coracias garrulus), más néven kékcsóka, általában 3-5, ritkábban 6 tojásos fészekaljat rak, de a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) közleménye szerint nagyon ritkán előfordul az is, hogy egy fészekben 9 tojás található. Most minden eddigi rekord megdőlt: Lajosmizse határában az egyesület tagjai tíz fiókát találtak egy fészekben, ez nem csak Magyarországon, hanem az egész világon egyedülálló.

photo_camera A világrekorder fészekalj Fotó: Ozogány Kata / MME

Az MME szerint valószínűleg összetojás történt: ilyenkor több tojó rak tojásokat ugyanabba a fészekbe, a kismadarakat pedig ilyenkor valószínűsíthetően kettőnél több szülő eteti, ezt azonban most az MME munkatársai nem tudták vizsgálni.

A világrekord fészekalj azért is jó hír, mert a magyar szalakótaállomány az 1980-as években összeomlott, az 1990-es évek elejére pedig a faj eltűnt a Dunántúlról is. A kilencvenes években az MME mesterséges odúk kihelyezésével próbált segíteni a madarakon, a 2000-es években pedig két Európai Uniós projekt is hozzájárult a faj megőrzéséhez – olvasható az egyesület közleményében.

Egyre több a természetes odú

A szalakóta eltűnése nem csak Magyarországon okozott problémát: a faj az IUCN vörös listáján potenciálisan veszélyeztetett fajként szerepel, ez azt jelenti, hogy bár közvetlenül nem fenyegeti a kihalás veszélye, de védelem nélkül valószínűleg a veszélyeztetett fajok közé kerülne. Míg egykor egész Európában széles körben elterjedt volt, mára Németországból, Dániából, Svédországból, Finnországból és Csehországból teljesen kihalt.

A populáció rohamos csökkenése miatt a szalakóta Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 500 ezer forint. Míg a nyolcvanas években mindössze 300-400 pár fészkelt az országban, a védelmi programnak köszönhetően az állomány mostanra 2500 pár felett van, a madarak száma pedig 2021-ben és 2022-ben, az aszály ellenére is emelkedett.

Az EU-s szalakótaprojekt szerint a fajt különösen veszélyezteti a fészkelőterületek elvesztése: csökkent azoknak a magányos fáknak és facsoportoknak a száma, ahol erre alkalmas odúk találhatóak, ezért részben az erdészeti gyakorlat változása, részben pedig az illegális fakitermelés tehető felelőssé. A fészkelésre alkalmas odút véső fajok száma is csökkent, ezért az MME közleménye szerint különösen nagy siker, hogy a populáció egyre nagyobb arányban a zöld küllő és a fekete harkály által készített természetes odúkban költ.

