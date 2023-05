A sirályok 95 százaléka emberi ételre vágyik

facebook twitter tumblr linkedin

Evolúciós mértékben csak nemrégiben alkalmazkodtak a sirályok az emberi viselkedéshez, de ehhez képest meglepően jól teljesítenek: a brightoni madarak az alapján választanak maguknak csemegét, hogy mit fogyasztanak a tengerparti kirándulók. Az ezüstsirályok (Larus argentatus) a jelek szerint képesek különbséget tenni a kék és zöld csomagolás között, és az alapján választják ki a zsákmányukat, hogy melyikből fogyasztanak az emberek.

A kutatók szerint a madarak 48 százaléka volt kíváncsi arra, hogy mit esznek az emberek, ha nem fogyasztottak a csomagból, csak a vizsgált sirályok 19 százalékát érdekelte, hogy mi történik. Az ember nélkül tengerparton hagyott csomagok közül viszont a sirályok 95 százaléka azt a színűt választotta, amilyenből korábban evett valaki, ez pedig azért is meglepő, mert a kleptoparaziták (kajatolvajok) viselkedése a jelek szerint igencsak gyorsan alkalmazkodott az emberekéhez.

photo_camera Lakmározó sirályok Fotó: MARCUS BRANDT/dpa Picture-Alliance via AFP

„Az ezüstsirályok evolúciós fejlődésében az emberek nem játszottak túl nagy szerepet, a faj urbanizációja egy új fejlemény” – mondta Franzika Feist biológus, a sirálytolvajlást vizsgáló tanulmány vezető szerzője. A madarak a kutatás szerint megfigyelték, hogy a táplálékot ígérő faj, az ember, hogyan viselkedik, és tanultak belőle: ők is az emberi preferencia szerint választottak maguknak táplálékot, ha tudtak.

Tanulni, tanulni, tanulni

Feist szerint ez azt is jelenti, hogy a sirályok sokkal okosabbak, mint korábban hitték, a megfigyelés és az ebből leszűrt következtetések pedig arra mutatnak, hogy nem valamilyen velük született képességről van szó, hanem egy tanulási folyamatról, ami alapján elsajátítják, hogy mit válasszanak.

Madeleine Goumas, az Exeteri Egyetem kutatója szerint a sirálylelken kívül a kutatás azért is hasznos, mert segíthet megfejteni, hogy az állatok miért keverednek konfliktusba a tengerparti járókelőkkel, viszont arra is rámutat, hogy az emberek által kedvelt csemegék egészségügyi kockázatot is jelenthetnek a madarak számára.

Az ezüstsirályok alapvetően ragadozók, de nem vetik meg az emberi élelmet sem: könnyebb ellopni a sült krumplit vagy chispset, mint halászni, az állatok ráadásul több vízparti étteremben is visszatérő vendégnek számítanak, ahol akár az emberek szájából is képesek kilopni a falatot. Ez ellen több étterem is megpróbál védekezni: a velencei Gritti Palace narancssárga vízipisztolyokat ad a vendégeinek, hogy ezzel fröcsköljék le a pimasz madarakat. Állításuk szerint a sirályok nem szeretik a narancssárga színt, erre viszont nincs semmilyen tudományos magyarázatuk, ahogyan arra sem, hogy miért tartaná vissza az eredetileg vízben vadászó állatokat az, ha lefröcskölik őket.

