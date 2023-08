Amerikai kutatók ismét elérték a breakeven pontot

facebook twitter tumblr linkedin

A Financial Times számolt be róla, hogy amerikai kutatók ismét elérték a tudományosan breakeven pontnak nevezett mérföldkövet. A kaliforniai szövetségi Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium kutatói július 30-án értek el áttörést egy kísérletben.

A National Ignition Facility (NIF) munkatársainak tavaly év végén először sikerült több energiát nyerni fúziós reakcióból, mint amennyit betápláltak. Ezt az eredményt ismételték meg, sőt, most túl is szárnyalták az akkor termelt energiamennyiséget. Így egyre közelebb kerülhet az emberiség ahhoz, hogy a fúziós energiatermelés nagyobb léptékben is elterjedtté váljon, és felváltsa a szén-dioxid kibocsátással járó energiatermelő eljárásokat.

A fúziós reakciót, ami a Napban is végbe megy, az 1950-es évek óta próbálják földi körülmények között rekonstruálni és energiatermelésre felhasználni a fizikusok. Az első sikerekre viszont több mint 70 évet kellett várni. A „gyújtásként” is ismert állapotot, vagyis amikor a reakció több energiát termel, mint amennyit felhasznál 2022 december 5-én érték el először.

A legelterjedtebb technológiai megközelítés, hatalmas mágneseket használ, hogy az üzemanyagot (ami a reakcióban használt két hidrogénizotóp, általában a deutérium és a trícium) a helyén tartsa, miközben a napnál is forróbb hőmérsékletre hevítik.

A NIF-ben egy másik eljárást, az úgynevezett inerciális bezárást alkalmaznak, amelynek során a világ legnagyobb lézerével lövik be az üzemanyag egy apró kapszuláját, ami robbanást idéz elő.

Decemberben a reakcióval 3,15 megajoule-t termeltek, írja a lap, ami a lézerben lévő 2,05 megajoule mintegy 150 százaléka. Júliusban pedig az előzetes adatok alapján az energiakibocsátás a 3,5 megajoule-t is meghaladhatta. Bár ezek a számok biztatóak, fontos leszögezni, hogy nagyságuk még mindig elenyésző az elvárásokhoz képest. Ahhoz ugyanis, hogy kereskedelmi léptékű, a lakosság és az ipar számára hasznosítható mennyiségű energiát termelő erőműveket építsenek, ennek az energiamennyiségnek a 30-100-szorosát kellene termelnie egy-egy fúziós erőműnek.

A mostani biztató kísérleti eredmények ezzel szemben csupán a lézer energiáját meghaladó energiatöbbletet tudnak produkálni, a rendszer fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges energiával egyelőre nem számolnak a tudósok sem.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: