Friss kutatás mutat biztató eredményeket a Parkinson-kór kezelésében

Bemdaneprocel sejtterápia még korai kísérleti fázisban van, de egy 12 páciens bevonásával végzett egyéves kutatás eredményei szerint hatékony lehet a Parkinson-kór kezelésében. BlueRock therapeutics által fejlesztett készítmény használata biztonságosnak és hatékonynak bizonyult, ami hosszú évek kudarcai után reménykeltő a betegség kezelése szempontjából.

A Parkinson-kór gyógyíthatatlan, de kezelhető degeneratív idegrendszeri betegség, amit más néven „reszkető bénulásnak" (paralysis agitans) is neveznek jellegzetes tünete, a nyugalmi remegés, vagyis a tremor miatt. A dopamintermelődés csökkenése és az agyban található, a finom mozgások kivitelezéséért felelős bazális ganglionok sérülése miatt a betegség izommerevséggel és lassulással is jár. Korábbi kísérletek bizonyították, hogy bár a kialakulásáért felelős okok nem egyértelműek, a gyomorfekély és egyes fertőzések is szerepet játszhatnak benne.

Claire Henchcliffe, az Irvine-i Kaliforniai Egyetem neurológusa, a vizsgálat egyik vezető kutatója az első eredményeket a Guardiannek úgy kommentálta, hogy azok biztatóak a terápia fejlesztése szempontjából. A klinikailag is megfigyelhető hatékonyság és a tolerálhatóság nagyon fontosak a továbblépéshez, hogy még több Parkinson-kórral küzdő páciensen tudjanak segíteni.

A Bemdaneprocel emberi embrionális őssejtekből készített dopamintermelő neuronokból álló készítmény, amit az agyba fecskendeznek. A terápia célja, hogy ezekkel helyettesítsék az elvesztett dopamintermelő neuronokat, amiknek gyakran az 50 százaléka is elvész, mire a betegséget felismerik az érintetteknél.

Az első vizsgálat alapján a kezelés biztonságos, nincsenek nem várt mellékhatásai, az első PET-CT-felvételek alapján pedig úgy látszik, hogy a befecskendezett sejtek integrálódtak az agyban, írja a Guardian. Emellett úgy tűnik, a szer hatékony, legalábbis a betegek által vezetett naplók szerint: a nagyobb dózis akár napi 2,2 órányi tünetmentességet idézett elő.

A szer fejlesztésének következő fázisát hamarosan megkezdik és a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kettős vak tesztek nélkül még nem értékelhető a hatékonyság. Ennek ellenére az elért eredmények sok páciens számára reménykeltők lehetnek.

