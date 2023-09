A kurkuma ugyanolyan hatékony lehet az emésztési problémák kezelésében, mint a gyógyszerek

facebook twitter tumblr linkedin

A kurkuma ugyanolyan hatékony lehet az emésztési zavarok kezelésében, mint az alkalmazott gyógyszerek, írja a Guardian egy friss tanulmányra hivatkozva. A fűszerben található vegyület ugyanis egy kurkumin nevű természetes hatóanyagot tartalmaz, amiről a szakértők úgy vélik, hogy gyulladáscsökkentő és antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkezik.

A kurkumát jótékony hatásai miatt Délkelet-Ázsiában régóta használják gyógyszerként, a nyugati orvoslásban viszont nem alkalmazták. Hatékonyságát korábban nem vizsgálták klinikai kutatásokkal, most viszont egy több mint 200 fővel végzett placebo-kontrollált kettős vak kísérletben igazolták. A vizsgálatba 18 és 70 közötti gyomorproblémákkal küzdő pácienst vontak be 2019 és 2021 között thaiföldi kórházakban és 3 kezelési csoportba osztották be őket véletlenszerűen.

Az egyik csoport 28 napig naponta négy alkalommal két nagy 250 milligrammos kurkumin kapszulát kapott egy apró álkapszula kíséretében. A másik vizsgálati csoportnak egy kicsi 20 milligrammos omeprazol kapszulát adtak, mellé pedig 4-szer 2 darab placebókapszulát, amik a kurkuminkapszulákat helyettesítették. A harmadik csoportba válogatott páciensek kurkumint és omeprazolt is kaptak egyszerre.

Az omeprazol egy protonpumpa-gátló szer, amit emésztési zavarokra szoktak felírni. Mivel gyomorbántalmakkal a legtöbb ember küzd az élete során, viszonylag gyakran adnak hasonló szereket, hosszú távú alkalmazásukat viszont összefüggésbe hozták a csonttörés kockázatának és a fertőzések gyakoriságának növekedésével.

A kezelési idő letelte után a tünetek értékelését újra elvégezték, amiből a kutatók megállapították, hogy a kurkumin hasonló hatékonysággal alkalmazható, mint a omeprazol. Ez azonban csak az első, egyelőre biztató eredmény a kérdésben. A tanulmány szerzői is elismerték, hogy a kismintás vizsgálatot további kutatásoknak kell követnie, hogy meggyőződjenek róla, biztonságosan alkalmazható-e a fűszer hatóanyaga a gyomorbántalmak kezelésében.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: