A varázsgomba legalább olyan hatásos a depresszió ellen, mint az egyik legjobb antidepresszáns

A hallucinogén varázsgombák pszichoaktív komponense, a pszilocibin terápiás környezetben legalább olyan hatékony antidepresszáns lehet, mint a legjobb, kereskedelmi forgalomban kapható antidepresszánsok – állapította meg egy új kutatás, amit az Imperial College London Pszichedelikus Kutatóközpontjának munkatársai készítettek.

A kísérlet tervezője és vezetője dr. Robin Carhart-Harris volt, a modern kori brit pszichedelikumkutatás egyik úttörője. Az eddigi legszigorúbb feltételek mellett készült, a pszilocibin terápiás célú felhasználását vizsgáló tanulmányban a kutatók két pszilocibinterápia eredményeit vetették össze egy hat hétig tartó, az egyik piacvezető antidepresszánssal végzett kúra hatásával.

A New England Journal of Medicine legújabb számában megjelent tanulmány eredményei alapján mindkét vizsgált csoportban csökkentek a depresszió mértékét jelző pontszámok, de a pszilocibincsoportban gyorsabban és nagyobb ütemben csökkentek a pontszámok, mint az antidepresszáns-csoportban.

A tanulmány szerzői ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy a pszilocibin és az antidepresszáns fő összehasonlítása statisztikai szempontból nem nevezhető statisztikailag szignifikánsnak. Megjegyezték, hogy csak a nagyobb létszámú, hosszabb ideig tartó tanulmányok mutathatnak egyértelmű fölényt a pszilocibin javára a már bevált, régóta használt antidepresszánshoz képest.



A pszilocibinterápia önkéntesekből álló résztvevői klinikai környezetben, szájon át fogyasztottak egy-egy adagot a szerből. Az önkéntesek a terápia alatt egy előre összeállított zenei válogatást hallgattak, az állapotukat pedig egy pszichológusokból és pszichiáterekből álló csoport felügyelte.

Az eredmények alapján a pszilocibin (amit a kezeléshez használt hatóanyag fejlesztője, a COMPASS Pathways PLC után COMP360 névre kereszteltek) javította az önkéntesek közérzetét és örömérzeti képességét, csillapította a szorongásukat, elnyomta az öngyilkos gondolataikat, és úgy általában jóleső érzéssel töltötte el őket.

– mondta a tanulmány vezető szerzője, dr. Robin Carhart-Harris, az Imperial College London Pszichedelikus Kutatóközpontjának vezetője.

A kutatók megjegyezték, hogy bár az eredmények általában pozitívak voltak, a placebócsoport hiánya és a részvevők csekély száma miatt csak óvatos következtetéseket lehet levonni a kezelések hatékonyságáról. Azt is fontosnak tartották elmondani, hogy a résztvevők többsége iskolázott fehér férfi volt, így nem tudni, hogy az eredmények szélesebb néprétegekre is extrapolálhatók-e.

„Az eredmények megerősítették azt, amire egyébként is egyre több bizonyítékunk van: azt, hogy a depressziós pácienseknek a pszilocibinterápia legalább olyan hatékony segítséget nyújthat, mint a hagyományos antidepresszánsok. Tanulmányunkban a pszilocibin jóval gyorsabban hatott, mint az escitalopram; a vele szemben kialakított tolerancia is magasabb volt, a mellékhatásai pedig sokszínűbbek. Várjuk a további tanulmányokat; ha ezek is pozitív eredménnyel zárulnak, idővel a pszilocibinből is törzskönyvezett gyógyszer lehet.”