400 éves varázstárgyakat találtak a Mekkába vezető úton

Egy friss izraeli kutatás szerint a Mekkába tartó zarándokok az úton csörgőkkel, színes kvarckavicsokkal és apró oltárokkal védekeztek a rájuk leselkedő veszedelmek ellen. Az út mentén több táborhely maradványait is feltárták az egyikben a már említett varázstárgyak mellett apró agyagfigurákat és kagylókat is találtak. A régészek szerint a tárgyakat professzionális varázslók használhatták, akik a táborokban kínálták a szolgálataikat a zarándokoknak.

photo_camera Egy csörgő töredéke és egy szobrocska Fotó: Clara Amit / IAA

A leletek 400 évvel ezelőttről, a korai ottomán időszakból származnak, és Izrael déli részén kerültek elő még a kilencvenes években. A varázstárgyak készítéséhez használt agyag Egyiptomból származik. A régészek szerint ez az első eset, hogy ilyesmi kerüljön elő egy út menti táborból, hasonló leleteket viszont ismernek már állandó településekről.

Oltárok és csörgők

A régészek nem tudják, hogy pontosan milyen szertartásokhoz használták a tárgyakat, de feltételezik, hogy rontás és betegségek ellen védekezhettek velük. A legnépszerűbb varázseszköz a csörgő lehetett, a táborból mintegy hatvan ilyen tárgy maradványai kerültek elő.

A kutatók kiemelik, hogy a csörgő magában még lehetne gyerekjáték is, és más helyszíneken kétségkívül az is volt, a többi lelet közelsége miatt azonban valószínűtlennek tűnik, hogy a táborban a varázsló kisdedóvó szolgáltatást is nyújtott.

photo_camera Hordozható oltár tábori varázslók számára Fotó: Clara Amit / IAA

A csörgők mellett két apró oltárt is találtak, amelyek a csörgőkhöz hasonlóan nílusi agyagból készültek. A hasonló levantei és egyiptomi leletek alapján a kutatók azt feltételezik, hogy ezeken füstölőt égettek, és a többi tárgyhoz hasonlóan a tábori varázsló kellékei közé tartoztak.

A régészek szerint a két épségben maradt oltár tetején nem láthatóak égésnyomok, ezért valószínű, hogy nem faszenet, hanem illatos olajokat égettek rajtuk, ezért maradhattak épségben, de az is elképzelhető, hogy csak szimbolikus jelentőségük volt. A táborból előkerült egy, talán szándékosan hat darabba tört, női alakot ábrázoló figura és valamilyen állat szobrocskája is, ezek szintén egyiptomi agyagból készültek, a funkciójuk és az, hogy pontosan mit ábrázolnak, egyelőre nem ismert.

