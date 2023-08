Varázstükröt találtak Izraelben

facebook twitter tumblr linkedin

Egy varázslatokhoz használt tükröt találtak egy ásatáson Izrael nyugati részén, Kiryat Atta közelében, Usha város romjai között. Usha egykor jelentős városnak, „zsidó metropolisznak” számított, az elmúlt években pedig jól haladt a feltárása, a most előkerült tükröt az izraeli Oktatási Minisztérium által szervezett Shelah projektben találták meg az ebben részt vevő diákok.

photo_camera A tükörtöredék Fotó: Emil Aladjem / IAA

A tükör a bizánci korszakban, időszámításunk szerint a 4. és 6. század között készülhetett, a lakóház, amelynek a falai között találták, ekkoriban épült. Az ehhez hasonló tárgyak gyakori sírmellékletnek számítottak, de a mostani lelet nem egy sírból került elő. A tükör a holtak számára is biztosítékul szolgált, azért helyezték a sírokba, hogy megvédjék őket, míg átkelnek a túlvilágra, de az élők is hasonló célból használhatták.

Démonűző jóstükör

Navit Popovitch, az Izraeli Régészeti Hivatal régésze szerint a tükörrel démonok ellen védekezhettek, ha ezek ugyanis meglátják a tükörképüket, megijednek tőle. Egy másik feltételezés szerint a tükröt jóslásra használhatták.

A katopromancia a jóslás egyik formája, amelyet a görögök és a rómaiak is űztek, de a mostani lelet tanúsága szerint a 4-6. században is kedvelt lehetett (Usha ekkoriban az üveggyártás egyik helyi fellegvárának számított, így anyag is akadt hozzá). A varázsló ilyenkor kristálygömb helyett tükörbe bámnulva próbálja megfejteni a jövőt.

