Tojásokat találtak a múlt héten bemutatott ufómúmiák egyikében

Folytatódik a múlt héten a mexikói kongresszus előtt bemutatott állítólagos földönkívüliek kálváriája: az ufómúmiákkal (ufonautamúmiákkal, de legyünk tömörek) parádézó újságíró, José Jaime Maussan régi harcostársa, José de Jesus Zalce Benitez korábbi igazságügyi orvosszakértő szerint a földönkívüliek igaziak, sőt, az egyikben a röntgenvizsgálat során tojásokat is találtak.

Benitez szerint a részletes vizsgálat során kimutatták, hogy az egyedeken nem találhatóak külsérelmi nyomok, nem találhatóak bennük idegen anyagok, és a testük sértetlen, nem módosították őket a haláluk után sem, és a csontvázuk is sértetlen. A szakértő szerint ez azt is jelenti, hogy valódi élőlényekről van szó, és éppen egy tudományos paradigmaváltásnak vagyunk tanúi, a felfedezés pedig bizonyítja, hogy az emberiség a történelme során már kapcsolatba lépett a földönkívüliekkel.

Az már csak hab a tortán, hogy a két múmia most már nevet is kapott: Clarának és Mauriziónak keresztelték el őket. Clarában találták a tojásokat.

Nem ez az első eset

Maussan és Benitez már korábban is találtak ufókat: ezek egyikéről kiderült, hogy Peruból származik, és egy mumifikálódott gyermek teste (emiatt a perui kulturális miniszter dühbe is gurult), egy másikról pedig kimutatták, hogy kutyából készült, aminek eltávolították az orrát, majd hamis bőrt húztak rá, így jutottak hozzá a különös kinézetű múmiához. A páros 2017-ben Peruban is előállt már egy ufóval, ez papírmaséból készült. Tojás ezekben még nem volt, de ezek után az sem túl meglepő, hogy Maussan azt sem volt hajlandó elárulni, hogy hogyan jutott hozzá Clarához és Maurizióhoz.

photo_camera A mostani ufó Fotó: DANIEL CARDENAS/Anadolu Agency via AFP

Benitez szerint már a korábbi vizsgálatok is kimutatták, hogy most valami egészen másról van szó: szerinte a DNS-vizsgálatok is bizonyítják, hogy a két, E.T.-re gyanúsan hasonlító múmia nem földi eredetű. Julieta Fierro, a Mexikói Autonóm Nemzeti Egyetem (UNAM) kutatója szerint azért nincs szó ekkora szenzációról: az általa megtekintett vizsgálati adatok szerinte arra utalnak, hogy a mostani ufókat több, különböző korú múmiából állíthatták össze. Fierro hozzátette, hogy Maussan előélete is némi gyanakvásra adhat okot: többek között azt is állítja, hogy beszélt a Guadalupei Szűzanyával és a földönkívüliekkel is.

David Spergel, a NASA kutatója is szkeptikus a kérdésben, ő egyebek mellett az adatok hozzáférhetővé tételét és a felfedezésről szóló alapos, külső szakértők által is lektorált tanulmányt hiányolta – bár ha Fierrónak igaza van, könnyen lehet, hogy a tudományos közösség kibírja valahogy ezek nélkül is.

