„Földönkívüli múmiákat” mutattak be a mexikói kongresszus ufóügyi meghallgatásán, de a tudósok csalást kiáltanak

Úgy tűnik, már nem is csak az Egyesült Államok ég UFO-lázban, hanem szépen kezd dél felé terjedni a földönkívüli fertőzés. Miután júliusban az amerikai kongresszusban számoltak be megmagyarázhatatlan égi jelenségekről, most kedden a mexikói törvényhozás központjában tartottak ufóügyi meghallgatást, ahol több előadó bizonyítékoknak nevezett videókat és tárgyakat mutatott be az összegyűlteknek.

A nap sztárja a hírhedt mexikói ufórajongó újságíró, José Jaime Maussan volt, aki két olyan dobozt hozott magával, amelyben elmondása szerint egy-egy olyan múmiát lehetett látni, ami az ő és ufókutató társai véleménye alapján „nem emberi lény, és nem része a földi evolúciónak”.

Az apró termetű, torz fejű, összezsugorodott testekről Maussan elmondta, hogy „ha a DNS azt mutatja, hogy ezek nem emberi lények, és hogy a világon nincs semmi, ami így nézne ki, akkor azoknak kell tekintenünk”, bár egyelőre még ő sem akarja földönkívülinek nevezni a testeket.

photo_camera Fotó: DANIEL CARDENAS/Anadolu Agency via AFP

A két lényre 2017-ben találtak rá a perui Nazca sivatagban, mélyen a föld alatt. A Nazca vidéke leginkább arról ismert, hogy a földbe rajzolt, csak madártávlatból kivehető alakokkal (Nazca-vonalak) van tele, amiket leginkább ősi bennszülött közösségeknek tulajdonítanak, de azért sokak fantáziáját beindítják ufóvonalon is.

Amikor Maussan 2017-ben Peruban is előállt az elméletével, az ország ügyészsége azt állapította meg, hogy a testek valójában „nemrégiben gyártott babák, amiket papír és szintetikus ragasztó keverékével vontak be, hogy a bőrt szimulálják”. A jelentés szerint a figurák szinte bizonyosan emberi készítésűek, és Maussan érveivel ellentétben nem az ősidőkben élt idegenek maradványai.

photo_camera Fotó: EYEPIX/NurPhoto via AFP

Szerdán Julieta Fierro, a Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem csillagásza is megszólalt az ügyben, és először is elmondta, hogy Maussanék állítása, miszerint az ő egyeteme is jóváhagyta az állítólagos felfedezést, hamis. Fierro szerint annak sincs értelme, hogy hat év alatt csak röntgensugaras vizsgálatot hajtottak végre a testeken, aminél jóval fejlettebb technológiára lenne szükségük ahhoz, hogy megállapítsák, hogy nem emberi lényekről van szó. „Maussan sok mindent csinált már. Azt állítja, beszélt a Guadalupei Szűzanyával, és azt mondja, hogy a földönkívüliek velem azért nem beszélnek úgy, mint vele, mert én nem hiszek bennük” – mondta a kutató.

Politikai oldalról hasonló szellemiségben zajlott a több mint háromórás ülés: ahogy a kormánypárti képviselő, Sergio Gutiérrez Luna elmondta, a kongresszus nem foglalt állást az elhangzottakkal kapcsolatban, és bár a megszólalóknak esküt kellett tenniük, hogy igazat mondanak, a törvényhozóknak maguknak kell eldönteniük, mennyit hisznek el belőle. Gutiérrez Luna szerint fontos, hogy minden véleményt meghallgassanak, és az a lényeg, hogy minden kérdésben, így a földönkívüliekében is átlátható párbeszéd folyjon.

