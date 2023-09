Csodálatos épségben fennmaradt pókfosszíliákat találtak Ausztráliában

facebook twitter tumblr linkedin

Két ritka pókfosszíliát találtak Új-Dél-Walesben, Ausztráliában. A leletek azért is érdekesek, mert pókfosszíliából eleve nagyon kevés akad, de azért is, mert az egyik lelet egy, a tudomány által eddig nem ismert fajhoz tartozik.

Matthew McCurry paleontológus szerint ráadásul a pókok olyan kiváló állapotban konzerválódtak, hogy a legapróbb részletekig meg lehet ismerni a felépítésüket.

photo_camera A Megamonodontium mccluskyi Fotó: Michael Frese

Az újonnan felfedezett fajt új nemzetségbe (Megamonodontium) sorolták, felfedezője, Simon McClusky után pedig a mccluskyi nevet kapta. A pók mindössze 1 centiméteres, de ezzel a maga mezőnyében duplán is valóságos óriásnak számít, jelenleg ez a világ második legnagyobb pókfosszíliája. A mostani hasonló Monodontium pókfajoknál is nagyjából ötször nagyobb, ezért kapta a Megamonodontium nemzetségnevet.

A túlélő ugrópók

A másik fosszília még ennél is kisebb, mindössze két milliméteres, és egy, a Simaetha nemzetségbe tartozó ugrópók maradványait őrzi. Ennek a különlegessége a tökéletes állapota, mikroszkóp alatt még a központi idegrendszerének az axonjai is megfigyelhetőek.

photo_camera A tökéletes állapotban fennmaradt Simaetha Fotó: Michael Frese

Mindkét pókfaj a miocén korszak közepe táján, 11-16 millió évvel ezelőtt élt. A második fosszília megerősíti azt a hipotézist, hogy az ugrópókok Ausztráliából származnak, innen terjedtek el később Ázsiában.

Amellett, hogy a leletekből a kutatók többet is megtudhatnak a pókok evolúciójáról, másra is jók: Barry Richardson, az ugrópók felfedezője szerint mindkét faj tagjai olyan időszakban éltek, amikor hirtelen kellett volna alkalmazkodniuk a megváltozott körülményekhez, ezért ma is érdemes megvizsgálni, hogy hogyan felelt az élővilág ezekre a kihívásokra.