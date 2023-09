George RR Martin beperelte a ChatGPT tulajdonosát

facebook twitter tumblr linkedin

Rendszerszintű tolvajlásba keveredett a mesterséges intelligencia – állítja George RR Martin, a Tűz és jég dala-regényciklus szerzője, a Trónok harca atyja, aki szerint a ChatGPT az ő hozzájárulása nélkül használja fel az online is hozzáférhető írásait. Martin és több más szerző ezért bepereli a chatbot tulajdonosát, az OpenAI-t.

A panaszt 19 szerző írta alá, akik azt követelik, hogy a műveiket ne használhassák többé a mesterséges intelligencia tanítására, emellett pedig kártérítést kérnek az eddigi jogsértések miatt. A kártérítés mértéke még nem tisztázott, a szerzői jogok megsértése miatt művenként viszont akár 150 ezer dollárt is követelhetnek az OpenAI-tól.

Martin mellett David Baldacci, Mary Bly, Michael Connelly, Sylvia Day, Jonathan Franzen, John Grisham, Elin Hilderbrand, Christina Baker Kline, Maya Shanbhag Lang, Victor Lavalle, Jodi Picoult, Douglas Preston, Roxana Robinson, George Saunders, Scott Turow és Rachel Vail is jogsértéssel vádolja a céget.

Jó, de hol az új kötet?

Az OpenAI közleménye szerint a cég tiszteletben tartja a szerzői jogokat, és ahogy az eddigiekben is, ezután is nyitottak a párbeszédre az írókkal. Maya Shanbhag Lang, az Authors Guild (Amerika legnagyobb írószervezete) elnöke szerint viszont itt az ideje, hogy megvédjék a szerzőket a generatív mesterséges intelligenciától, ami szerinte különösen sokat köszönhet a szerzők professzionálisan szerkesztett műveinek.

A panasz egyik központi eleme a rajongók által különösen várt új Tűz és jég dala-regény, a türelmetlen olvasók ugyanis a ChatGPT-vel próbálták megíratni a könyvet, amin maga a szerző már 12 éve dolgozik. A Winds of Winter megjelenési dátuma továbbra is bizonytalan: Martin korábban azt nyilatkozta, hogy a covid alatt több száz oldalnyit írt belőle, és időről időre biztosítja az olvasókat, hogy továbbra is halad a könyvvel, de azt nem árulta el, hogy hol tart a munkában. Ha kész lesz, ismét lesz mire várni, a szerző ugyanis hét részesre tervezi a regényciklust, A Dream of Spring című kötet megírásába pedig még bele sem kezdett.

