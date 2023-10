Gazdagon díszített ruhákat viseltek a Parthenón szobrai

facebook twitter tumblr linkedin

Vésőnyomokat és festékmaradványokat találtak a Parthenón hófehér szobrain, és annak ellenére, hogy a pontos díszítésük nem ismert, a nyomok alapján úgy tűnik, hogy gazdagabban dekorált ruhát festhettek rájuk, mint korábban hitték. A nyomok szabad szemmel nem láthatóak, és bár régóta feltételezik, hogy a szobrok eredetileg színesek lehettek, a márványon ennek szinte semmi nyoma nem maradt.

A szobrokat most egy új eljárással vizsgálták: megfelelő fény alatt a nátronból, kovasavas földből és rézreszelékből készült egyiptomi kék festék maradványai világítanak. Giovanni Verri fizikus, az eljárás kidolgozója szerint az új módszerrel 11, a British Museumban őrzött szobron és egy frízen találták meg a festék nyomait.

Emberalakok és pálmalevelek

A legérdekesebb mintákat Dióné szobrán találták: úgy tűnik, hogy Aphrodité anyjának a ruháját emberalakok díszíthették. A kutatók egy pár futó lábat, illetve egy kezet azonosítottak a szobor ruháján, a minta a ruha gyűrődéseinek megfelelően eltűnt vagy feltűnt a márványon. Az emberalakok mellett a ruhát stilizált pálmalevelek is díszíthették.

photo_camera Szabad szemmel nem látható festéknyomok Fotó: Giovanni Verri / Trustees of the British Museum

A szobrok vizsgálatából az is kiderült, hogy az alkotóik más és más technikával faragták ki a különböző anyagból készült ruhákat. Verri szerint korábban ezért is feltételezhették, hogy a szobrok egyszerűbb ruhákat viseltek, ezzel is kiemelve a szobrász ügyességét.

A korábbi vizsgálatokból kiderült, hogy a szobrokat a kék mellett piros és zöld festékkel is díszítették, de a British Museumban őrzött példányokon ezeknek sem maradt nyoma, a harmincas években ugyanis olyan alaposan megtisztították őket, hogy azóta is csak úgy ragyognak. Szerencsére az egyiptomi kék nyomait még az alapos sikálás sem tudta eltüntetni róluk. Verri és társai lila és törtfehér festékanyagok nyomait is megtalálták, de csak a kék díszítések részleteit sikerült többé-kevésbé részletesen feltárniuk.

Verri szerint nem valószínű, hogy valaha sikerülhet rekonstruálni, hogy fénykorukban hogyan nézhettek ki a szobrok, ehhez ugyanis a festékpigmentek ismerete és az a néhány minta, amit sikerült feltárni, nem elegendő.

