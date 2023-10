Utat lehetne építeni a Holdon a por megolvasztásával

facebook twitter tumblr linkedin

Bár a Holdon gyakorlatilag semmi nem adott az élethez és egy bázis kiépítéséhez, például nincs víz vagy levegő, a legnagyobb problémát mégis a felszínét belepő por jelenti. Ez károsítja az űrruhák felszínét és megzavarja a műszereket is, de németországi kutatók úgy vélik, találtak egy lehetséges megoldást a por jelentette problémákra.

A Guardian ír arról a lehetőségről, hogy a felszínen található por olvasztásával utakat és egy leszállóhelyet is létre lehetne hozni. Ehhez pedig egy óriási lencsére lenne szükség. A megoldás abból a szempontból is praktikus, hogy így nem lenne szükséges különféle építőanyagok költséges és bizonytalan helyszínre szállítására, mivel a már adott anyaggal dolgoznának és azt olvasztanák fel, hogy szilárd felszínt képezzenek a további érzékeny felszerelések számára.

A NASA eddig is nagy gondot fordított arra, hogy a por okozta károkat enyhítse, eddig azonban nem született tartós és kivitelezhető megoldás. A felszínt beborító laza por viszont a helyszínen rendelkezésre áll és az Aaleni Egyetem kutatói elő is álltak egy olyan megoldással, ami távolról is kivitelezhető lenne, ha utat kezdenek építeni a Holdon.

A Scientific Reports című folyóiratban megjelent tanulmányt jegyző kutatók laboratóriumi körülmények között a holdport modellező EAC-1A anyaggal kísérleteztek: 50 milliméter vastag lézersugárral 1600 Celsius-fokra hevítették az olvadáshoz. Így hoztak létre egymásba illeszthető háromszögeket, amikből nagyobb felületek és utak is készíthetők.

A meglehetősen lassú folyamat (egy 10-szer 10 méteres leszállóhely létrehozása kb. 100 napot venne igénybe) eredményeképp biztonságos felszíneket hozhatnak létre az égitesten a kutatók elképzelése szerint. Csakhogy ott nem lézerrel, hanem egy közel 2,5 négyzetméteres lencse segítségével a napfényt használnák fel az olvasztáshoz. A por ezt a polimerfóliából készített lencsét is belephetné, gátolva ezzel az útépítést, de a kutatócsoport erre is gondolt. Olyan lencsében gondolkodnak, ami a beépített rezgő funkciónak köszönhetően képes lerázni magáról a zavaró porszemeket.

