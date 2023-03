Barbie-kon tesztelték, hogyan lehet megtisztítani az űrhajósok ruháját hatékonyan a holdportól

facebook twitter tumblr linkedin

A Hold felszínét borító holdpor apró abrazív szemcséket tartalmaz, ráadásul a finom szemcseméretnek köszönhetően nemcsak a ruházatot, hanem az ember egészségét is veszélyeztetheti, ha bőrrel érintkezik vagy belélegzi valaki. Épp ezért egyáltalán nem mindegy milyen módon távolítják el a Holdon mászkáló űrhajósuk a ruhájukra kerülő holdi regolitot.

Ezt korábban kis kefék segítségével tették meg, írja a Live Science, a módszer viszont kárt tehetett a szkafanderek anyagában, ráadásul nem is volt kimondottan hatékony. Ezért most újabb megoldásokat keresnek a kutatók, hiszen nemsokára, az Artemis program következő szakaszában, 2024-ben már úgy tervezik, hús-vér emberek lépnek az égitestre. 2021-ben a NASA által hirdetett Breakthrough, Innovative and Game-Changing (BIG) Idea Challenge versenyen futott be egy ötlet, ami forradalmasíthatja a szkafanderek külső tisztítását. A folyékony nitrogénnel történő mosást viszont most tesztelték először, a Washingtoni Állami Egyetem (WSU) kutatói pedig folyékony nitrogén-sprayt fejlesztettek, ami az űrhajósok rendelkezésére állhat majd a bevetésen.

Az egyébként számos szakmában kiválóan helyt álló Barbie babák (akik között űrhajós is van) most azzal szolgálták a tudományt, hogy szkafandert öltöttek és tesztalannyá váltak az új tisztítási metódus kipróbálásában.

A kutatók folyékony nitrogénnel (vagyis a forráspontja alá hűtött gázzal) öblítették le a ruhákat. Ezt a valóságban valahogy úgy lehet elképzelni, mintha a a holdi regolitot helyettesítő, ahhoz összetételében, tulajdonságaiban és természetesen szemcseméretében is nagyon hasonló vulkanikus kőzetport „lerobbantotta” volna a felületekről az eljárás. A nitrogén ugyanis, amint környezeti hőmérsékleten forrásnak indul jelentősen tágulni kezd, ez a hirtelen folyamat pedig segít abban, hogy a szkafanderek felszínén található apró szemcsék leváljanak a ruházatról.

photo_camera A poros ruhát először vákuumban öblítették (ez jobban hasonlít a Hold felszínén tapasztalható körülményekre), majd kézi nitrogénspray-t is használtak a tisztításhoz. Fotó: WSU

A módszer pedig annak ellenére, hogy a holdpor eltávolításában rendkívül hatékony, a szkafanderek anyagában nem tett kárt a kísérletek során.

A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) az űrruhák tisztítása jelenleg mikrobákkal történik, igaz, ott teljesen más jellegű szennyeződésekkel kell megküzdeni egy-egy mosás alkalmával, mint amire a holdséták alkalmával bekoszolt szkafanderek esetén számítanak.

