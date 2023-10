Van egy agyterület, ami imádja a zsírban tocsogó, kalóriadús finomságokat

facebook twitter tumblr linkedin

A zsíros, cukros ételek sokakat csábítanak el, egy, a Journal of Neuroscience-ben megjelent kutatás pedig most némi magyarázattal szolgál arra, hogy mi lehet ennek az oka. A turmixok és zsíros ételek, bár nem kimondottan egészségesek, a mérhető agyi aktivitások alapján stimulálnak egy agyterületet, ami arra ösztönzi a gazdáját, hogy szerezze meg, vagy szerezzen be még a kalóriabombából.

Az orbitofrontális kéreg egy régiójában jelentkezik a hatása annak, ha kalóriadús, zsíros élelmiszereket fogyaszt valaki. De ezt a területet nem az íz, hanem a szájban kialakuló selymes érzet ingerelheti a kutatás szerint, írja a Nature. Ezt pedig leginkább az étel zsírtartalma befolyásolja, ráadásul úgy fest, van, aki érzékenyebb erre az ingerre.

Kutatók először különböző zsírtartalmú turmixokat készítettek, amiket disznónyelvek között vizsgáltak. Aszerint rangsorolták az italokat, hogy milyen a súrlódás a nyelvek között, ebből következtettek rá, hogy mennyire lehet selymes a szájérzet a fogyasztás során.

Ezt követően 22 önkéntessel tesztelték az eredményeket. Kikérték a véleményüket az egyes italokról és a résztvevők licitálhattak rá, hogy melyik italért mennyit lennének hajlandók fizetni. Nemcsak a szubjektív véleményt értékelték, agyi képalkotó vizsgálatokkal az orbitofrontális kéreg, az agy jutalmazóközpontjának aktivitását is ellenőrizték. Az itt tapasztalható mintázatok tükrözték a licitálási hajlandóságot.

Ugyancsak ezekkel a kísérleti személyekkel egy másik vizsgálatot is elvégeztek, amiben azonban különböző zsírtartalmú curry-ket kínáltak nekik, majd ellenőrizték, hogy melyik ételből mennyi fogyott el. Az eredmények egybecsengtek a turmixos tapasztalatokkal: azok, akiknek az orbitofrontális kérge érzékenyebb volt a zsír kiváltotta kellemes szájérzetre, előszeretettel választottak zsírosabb falatokat a curry-s étkezésnél is.

A kísérlet gyakorlati jelentőségét a kutatók abban látják, hogy ha azonosítják, miért vonzók a zsíros ételek, azzal segíthetnek az alacsonyabb kalóriatartalmú ételek fejlesztésében, amik támogathatják a fogyást és megfékezhetik a túlevést.

