Magas zsír- és kalóriatartalmú ételek fogyasztásával alig 2 hét alatt elveszíthető a kontroll az éhségérzet felett

Az agyban a támasztósejtek legnépesebb típusa, az asztrocita-állomány érzékenységének változása állhat annak hátterében, hogy a magas zsír- és kalóriatartalmú étrendet követők elveszítik képességüket az éhség és a jóllakottság állapota közötti különbség érzékelésére. A Science Alert számolt be arról a januárban publikált tanulmányról, amiben egérkísérletekkel igyekeztek feltárni a kapcsolatot az agyi sejtcsoport és a falánkság között.

photo_camera Asztrociták számítógépes illusztrációja Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP

A Journal of Physiology-ben közzétett tanulmány szerzői négy csoportot képeztek a kísérleti állatokból, ezek 1, 3, 5 vagy 14 napig éltek megemelt kalória- és zsírtartalmú diétán. Az egerek viselkedését és testsúlyát is vizsgálták, továbbá olyan genetikai eljárásokkal is dolgoztak, amik lehetővé tették az agyi kapcsolatok vizsgálatát. Így jutottak a szerzők Kirsteen N. Browning vezetésével arra, hogy az asztrociták érzéketlensége okozhatja a teltségérzet elvesztését.

Azok az egerek ugyanis, amelyek 14 napig fogyasztották a zsírosabb ételeket, a diétát elhagyva is képtelenek voltak megfelelően szabályozni a kalóriabevitelüket. Ezzel szemben viszont a többi vizsgálati csoport állatai újra képesek voltak visszatérni az éhség- és jóllakottság érzésük megfelelő felismeréséhez.

Az agyban található asztrociták – amik egyébként nemcsak a teltségérzet, hanem a hangulatszabályozás szempontjából is fontos szerepet játszhatnak az agyban – lehetnek felelősek azért, hogy ilyen rövid idő alatt átalakulhat a kalóriabevitel szabályozásának képessége az egerekben. Ezt a kutatók úgy ellenőrizték, hogy egyes kísérleti állatokban az asztrociták gátlásával már pár nap alatt ugyanolyan változásokat értek el, mint a magas zsírtartalmú étrend kéthetes betartásával.

Ugyanakkor a szabályozási mechanizmust még nem tudták leírni. Tehát egyelőre csak a kapcsolat létezésére utaló jeleket azonosítottak: a magas zsírtartalmú ételek rendszeres fogyasztása negatívan befolyásolhatja az asztrociták érzékenységét, ez pedig az egyébként teltségérzethez vezető jelzések felfogását gátolja. Az viszont még kérdés, hogy az asztrociták érzékenysége okozza a túlevést, vagy a sejtek működése a rendszeres túlevés miatt módosul.

A kutatás eredményeit az elhízás kezelésében használhatják majd, ami számos egészségügyi problémát, köztük szív- és érrendszeri megbetegedéseket és cukorbetegséget okozhat, illetve akár depresszió kialakulásához is vezethet.

