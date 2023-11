Csodás pályaművek érkeztek a Zagyvai András játéktervező versenyre, szombaton eredményhirdetés élőben!

facebook twitter tumblr linkedin

A Qubit az Országos Ördöglakat Találkozóval közösen és a Reflexshop támogatásával idén először hirdette meg a Zagyvai András játéktervező versenyt, amelyre – korábbi versenyeinkkel ellentétben – nem társasjátékokat, hanem egyszemélyes logikai játékokat vártunk megkötések nélkül. A versenyre 21 játék érkezett hozzánk; a nyertes játékokat november 11-én, szombaton hirdetjük ki a 16. Országos Ördöglakat Találkozón a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, ahol a nyertes játékokat ki is állítják.

Szeretettel várjuk a versenyzőket és az érdeklődőket az ingyenes rendezvényre, ahol a beküldött játékok kipróbálására is lesz lehetőség. Ezen kívül rengeteg más logikai játékot is ki lehet próbálni, köztük olyan darabokat, amik most először láthatók Magyarországon. A verseny eredményhirdetésére 13:30-kor kerül majd sor, előtte 11 órától 12:45-ig rövid előadások tarkítják a rendezvényt az alábbi témákban.

Birkás György: Lámpaoltás

Czuriga Dániel: Egy új hobbitól a mechanikus puzzle tervezésig

Mátrai Zsolt: 25 év játék

Gál Péter: Geomágikus négyzetek

Lakos Dániel és Losonczi Eszter: Logifaces játék alkalmazása a közoktatásban

Sótonyi Sándor: Színezős sudoku

Vanyó Tamás: Facsomók - tervezéstől a megvalósításig

Előzetesen egy kis válogatás a beérkezett játékokról, a teljesség igénye nélkül.

Kaptunk klasszikusnak tűnő ördöglakatokat:

Kaptunk újszerű Rubik-kocka variánsokat:

Kaptunk különleges 3D nyomtatott játékokat:

Kaptunk kézzel készített kincseket rejtő fajátékokat:

Kaptunk síkbeli fejtörőket, például síkbeli kirakót és síkbeli vonalvezetést igénylő játékot:

De kaptunk számos térbeli játékot, alább két térbeli kirakó látható ezek közül:

Várunk mindenkit szeretettel november 11-én a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, ahol kézbe vehetitek és kipróbálhatjátok őket, sok más játékkal együtt!