Régészek segítségével azonosítják a Hamász áldozatait Izraelben

Az izraeli hadsereg két héttel a Hamász által elkövetett mészárlás után régészeket is bevont az eltűntek utáni kutatásba. A terroristák körülbelül 1400 embert öltek meg és nagyjából 240-et ejtettek túszul, az izraeli hatóságok sokakat pedig eltűntként tartanak számon. A kutatók az elmúlt két hétben Be’eri kibucban, illetve a szomszédos Kfar Azában és Nir Ozban tíz, korábban eltűntként nyilvántartott ember halálhírét erősítették meg.

photo_camera Elpusztított ház a kibucban Fotó: DIMA VAZINOVICH/Middle East Images via AFP

Eli Escusido, az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) igazgatója szerint miután kiderült, hogy az azonosításban a régészek is segíthetnek, a hatóság munkatársai önként jelentkeztek a feladatra. A kutatáshoz hasonlóan láttak hozzá, mint egy régészeti feltáráson. Joe Uziel régész szerint a felgyújtott házakban található megégett csontok és személyes tárgyak alapján dolgoztak, ezek közül némelyeket még vizsgálnak, másokat pedig már eltemettek.

Még folyik a kutatás

Az IAA szerint a hatóság munkatársai nem csak Be’eriben és a korábban említett falvakban kutatják át a kiégett házakat és autókat, hanem az összes támadás helyszínét megvizsgálják majd. A kutatás jelenlegi állása szerint Be’eriben a tíz azonosított áldozat mellett még 25 ember sorsa tisztázatlan.

Uziel szerint az is nehéz, ha kiderítenek valamit, de az is, ha nem, de úgy érzi, hogy ha sikerül azonosítania valakit, legalább a bizonytalanságtól megszabadítja az áldozat hozzátartozóit. A Times of Israel szerint azért is volt szükség az IAA bevonására, mert az áldozatok nagy száma miatt a helyszínelők nem bírták a terhelést: a jaffai székhelyű hivatalban békeidőben évente kétezer esetet vizsgálnak.

