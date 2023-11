Egymást érik a munkahelyi balesetek a SpaceX-nél

facebook twitter tumblr linkedin

A Reuters 600, korábban nem dokumentált munkahelyi balesetről számolt be Elon Musk űrcégénél, a SpaceX-nél. A hírügynökség szerint ezek között akadtak súlyosak is, sőt, egy ember meg is halt.

A cég munkatársai szerint a munkavédelmi hiányosságok oka a tulajdonos türelmetlensége és a munkaerő képzetlensége, valamint az, hogy a 2014-es halálos munkahelyi baleset előtt a SpaceX-nél a legalapvetőbb előírásokat sem tartották be.

Musk a Reutersnek nyilatkozó alkalmazottak szerint nem is nagyon hisz a munkavédelemben, azt vallja, hogy mindenki a saját testi épségéért felelős, a gyárakban tett látogatásainál pedig levetette a munkásokról a láthatósági ruházatot, mert nem kedveli az élénk színeket. A lap szerint több baleset is megelőzhető lett volna, de korábbi alkalmazottak beszámolói szerint a SpaceX-nél mindent alárendelnek Musk sietségének.

Az átlag hatszorosa

A 600 be nem jelentett munkahelyi baleset hat különböző helyszínen történt, a Reuters információi szerint a céget nem érte semmilyen szankció amiatt, hogy nem jelentették az eseteket az amerikai munkavédelmi hatóságnak (OSHA), pedig ez 2016 óta kötelező lenne.

A SpaceX egyszer, a halálos baleset után fizetett 7000 dollárnyi bírságot a szervezetnek, ekkor Lonnie Leblanc akkor veszítette életét, amikor megfelelő rögzítés híján úgy akarta a helyén tartani egy targoncán a rakományt, hogy ráült. A vizsgálat során kiderült, hogy a telephelyen nem is volt a rögzítésre alkalmas heveder.

Jordan Barab, az OSHA korábbi főtitkárhelyettese szerint sem a SpaceX, sem más nem kényszerítheti a munkavállalókat veszélyes feladatok elvégzésére, és a felelősség alól az sem mentesíti a céget, ha a munkások tudatában vannak a veszélynek.

A céget azután sem bírságolták meg, hogy kiderültek a hiányosságok, de a Reuters nyomozása alapján úgy tűnik, hogy a SpaceX-nél lényegesen több munkahelyi baleset történt, mint az iparág többi szereplőjénél. 2022-ben a cég brownsville-i telephelyén 4,8 sérülés esett 100 munkásra, ez hatszor annyi, mint az űriparban átlagosnak számító 0,8.

