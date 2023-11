Jobb a bűvészek mentális egészsége, mint más művészeké

facebook twitter tumblr linkedin

A kreatív szakmákban, például művészként vagy bűvészként dolgozók mentális egészsége jobb, mint az átlagpopulációé, állítja egy friss tanulmány, ami a BJPsych Open szaklapban jelent meg. A kutatók azonban további kisebb csoportokat képeztek a kreatívokból, ami alapján megállapították, hogy a bűvészek a többi művésznél ritkábban mutatják a mentális betegségek jeleit és tüneteit – emeli ki a Guardian.

Gil Greengross, a kutatás vezetője a lapnak elmondta, hogy munkájuk az első olyan tanulmány, ami rámutat, hogy egy bizonyos kreatív területen dolgozók körében alacsonyabb a pszichotikus vonások előfordulási esélye, mint az átlagpopuláció körében. Ilyen pszichotikus tünetek lehetnek a hallucinációk vagy a kognitív dezorganizáció is.

A bűvészek alacsonyabb pontszámot értek el az úgynevezett impulzív nonkonformitásban is, ami az antiszociális viselkedéssel kapcsolatban álló mutató. Ebben más kreatív művészek, például az írók, a költők vagy a humoristák is magasabb pontszámot szoktak elérni, ezt a kutatók a munkájuk jellegével magyarázzák. Szerintük sok bűvész megelégszik azzal, hogy bevált trükköket mutasson be és nem hajszolják az újdonságokat – ez más területeken elengedhetetlen az érvényesüléshez.

A New York-i bűvész, Sara Carsson, aki szintén részt vett a tanulmány kidolgozásában, a Guardiannek azt nyilatkozta, szerinte az támogatja a bűvészeket a mentális egészségük megőrzésében, hogy közösségeikben rendszeresen megosztják egymással élményeiket és tapasztalataikat. Úgy véli, a bűvészet egy olyan eszköztárat jelent, amivel pozitív társadalmi státuszt és figyelmet harcolhatnak ki maguknak még azok is, akik akár gyerekként, akár felnőttként kirekesztettnek érezték magukat.

A tanulmány szerint a bűvészek mentális egészségi profilja a matematikusokéhoz és más természettudósokéhoz hasonló. Ezt Carsson a szükséges precizitással magyarázta, valamint kiemelte, hogy a bűvészek közössége összetartó és tagjai egészségesen kezelik a versenyhelyzeteket is. Általános az információmegosztás közöttük, tanácsokkal, építő kritikával fordulnak egymás felé. Úgy látja, hogy ez egy sor másik szakmában nem jellemző.

