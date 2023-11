Billencs, Szuszék, Hangyaboly: zseniális pályamunkák érkeztek a Zagyvai András játéktervező versenyre, itt az eredményhirdetés

facebook twitter tumblr linkedin

A Qubit az Országos Ördöglakat Találkozóval közösen és a Reflexshop támogatásával idén először hirdette meg a Zagyvai András játéktervező versenyt, amelyre – korábbi versenyeinkkel ellentétben – nem társasjátékokat, hanem egyszemélyes logikai játékokat vártunk megkötések nélkül. A versenyre 21 játék érkezett hozzánk, a nyertes játékokat november 11-én hirdettük ki a 16. Országos Ördöglakat Találkozón a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, ahol a díjazott játékok meg is tekinthetők 2024. január elejéig.

Csodás pályaművek érkeztek a versenyre: voltak közöttük kézzel készült klasszikus ördöglakatok, fajátékok és trükkös dobozok, kaptunk modern 3D nyomtatással készült feladványokat és Rubik-kocka variánsokat, találkozhattunk továbbá a logikai játékok között síkbeli és térbeli kirakókkal, szétszedőkkel, de még beszuszakolós feladványokkal is. Nehéz dolga volt a háromtagú zsűrinek, ezért végül több különdíjat is kiosztottunk.

A zsűri (Gál Péter, az Ördöglakat Blog Pro Ludo díjas szerzője, Komoróczy Kitti, a Reflexshop marketingvezetője és jómagam a Qubit részéről) tagjai fejenként 50 pontot adhattak egy játékra. Pontoztuk a játék egyediségét és újszerűségét a feladvány, a megoldási mód és a dizájn tekintetében külön-külön, de értékeltük az anyagválasztást, a kivitelezés igényességét, a funkcionalitást és a játékélményt is. A három zsűritag által adott pontszámokból összeadódó maximális pontszám ilyen módon 150 pont volt. Az élmezőny kiemelkedett ugyan a pontozás alapján, de meg kell jegyeznünk, hogy a dobogóról lemaradt és különdíjban sem részesülő játékok között is rengeteg jó játék volt, amiket jó szívvel ajánlanánk. Azt is fontos megjegyezni, hogy a különdíjak kiosztásában a pontszámokon kívül más szempontok is szerepet játszottak, tehát nem feltétlenül a dobogós helyek után pontszám alapján következő játékok részesültek a különdíjakban. Ha valaki a zsűri tagjaitól további visszajelzést szeretne a játékáról, keressen bennünket nyugodtan a verseny kiírásában megadott e-mail címen.

A díjazottaknak gratulálunk, a többi versenyzőnek pedig köszönjük az értékes pályaműveket, amiket visszajuttatunk a versenyzőknek. Az olvasókat pedig bíztatjuk arra, hogy nézzék meg a díjazott játékokat a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.

I. helyezett (139 pont)

photo_camera Molnár László 4Z nevű játéka (I. helyezés). Fotó: Gál Péter

Játék neve: 4Z

Cél: Pakoljuk a Z alakú tetrisz elemeket a tálca oldalsó nyílásán keresztül a tálcába úgy, hogy mindegyik elem a belső téglalapon belülre kerüljön.

Szerző: Molnár László egy évtizede kezdett el logikai játékok tervezésével foglalkozni az Ördöglakat Blog és Laurie Brokenshire hatására. Eddigi legjobb eredményei, hogy játékaival háromszor is a legjobb tíz közé jutott azon a nemzetközi versenyen (Nob Yoshigahara Puzzle Design Competition), amin versenyünk névadója, Zagyvai András, két egymás utáni évben is elhozta a legjobb játékoknak járó díjat. Ő azonban ennél még többre tartja azt, hogy a világ legnagyobb jatékgyűjteményeivel rendelkezők közül már többen (Laurie Brokenshire, Jerry Slocum, Abel Garcia) választották az ő játékait cserejátéknak a fent említett versenynek otthont adó International Puzzle Party (IPP) rendezvényein.

A zsűri értékelése: A játék impozáns kinézete, szokatlan anyagválasztása (aluminimum és akril) rögtön megragadja a figyelmet, ugyanakkor szükséges is a megfelelő méret és az átlátszóság ehhez a játékhoz, hogy az elemeket a lyukakon keresztül könnyen tudjuk tologatni. Más oka is volt azonban annak, hogy az alkotó alumíniumból és ekkora méretben készítette el a játékot, ugyanis csak így lehetett olyan precízen megmunkált elemeket előállítani, ami biztosította, hogy a játéknak csak a tervezett megoldása legyen. Ha fából vagy műanyagból készült volna, akkor az anyagnak lett volna annyi rugalmassága, ami kicsit könnyebb extra megoldásokat is lehetővé tett volna. Megjegyzem, már az sem könnyű, hogy az elemeket a külső kereten belülre pakoljuk, a feladat viszont az, hogy mindegyik a belső téglalapon belülre kerüljön, ami trükkös megoldást igényel. Ez a különlegesen precíz megmunkálást igénylő, de praktikusan működő és igényesen kinéző konstrukció mindenképpen újszerű volt a zsűri számára.

II. helyezett (127 pont)

photo_camera Gergényi Ede Billencs I. nevű játéka (II. helyezés). Fotó: Gál Péter

Játék neve: Billencs I.

Cél: A hosszúkás zárt fém idom levétele az alakzatról.

Szerző: Gergényi Ede. Egészségügyi okokból arra volt szüksége, hogy lekösse a kezét és a gondolatait, ezért fordult az ördöglakatok készítése felé. Korábban csak a Meleda nevű ördöglakat volt a kezében, amit még édesapja készített neki, de emlékezetből megcsinálta, és elkezdte variálni. Így született meg az egyedi Vándorlánc játéksorozata, majd később egy másik típusú játékcsaládban is rengeteg érdekes újítása született, ezek a Cserebere tologatós játékok, amiket otthon is könnyen el tudtok készíteni és kipróbálni.

A zsűri értékelése: Kinézetre klasszikus ördöglakatnak tűnik, bár így is elegáns, esztétikusan kivitelezett, minőségi munka, amely egyszerűnek néz ki, de tucatnyi lépés kell a megoldásához. Nehéz az ilyen klasszikus ördöglakatok körében újat kitalálni, de Gergényi Ede munkája nem csak kinézetében különleges, hanem megoldásában sem szokványos. A legtöbb ilyen típusú ördöglakat esetében a karika, amit le kell venni megfogható és végigvezethető a helyes úton, itt azonban a merev részeknek és a köteleknek az okos kialakítása miatt szükséges, hogy a hosszúkás fém idomot ide-oda mozgassuk, fogást váltsunk és közben a madzagokkal is manipuláljunk.

III. helyezett (126 pont)

photo_camera Molnár László Disztinkció nevű játéka (III. helyezés). Fotó: Gál Péter

Játék neve: Disztinkció

Cél: Pakoljuk be az átalakítható elemeket a dobozba akárhogy vagy azzal a megkötéssel, hogy mindegyik különböző alakzatot formázzon bepakolt állapotában.

Szerző: Molnár László (bemutatását lásd korábban).

A zsűri értékelése: Ez egy egészen különleges játék, amiben a bepakolandó elemek átalakíthatók. Mindegyik elem két részből áll, amik egy adott pont körül elforgathatók. A játék 3D nyomtatott műanyagból készült (a szerző számos korábbi játéka elérhető a thingiverse.com oldalon 3D nyomtatásra alkalmas formában). Már az komoly probléma, hogy az elemeket úgy alakítsuk, hogy azokból egy kocka kirakható legyen. Az viszont, hogy be is rakjuk őket a kocka alakú ketrecbe, kimondottan kemény feladat, és a játékos nem tudhatja előre, hogy vajon szükség van-e arra, hogy az elemeket a ketrecen belül is átalakítsa, vagy anélkül is megoldható-e a feladvány. Mind az elemek, mind a megoldás tekintetében újszerű játék, amely könnyen megérthető, de nehéz.

Hagyományőrző különdíj

Játék neve: Szuszék+

Cél: A zsákban lévő fa elemekből egy láda, úgynevezett szuszék összerakása ragasztás nélkül, amihez segítség adhatnak az összeállított szuszékról készült fotók.

Szerző: Kocsis-Pintér Borbála faragótakács, szőnyegszövő és pedagógus. Pályafutását olasztanárként kezdte, és óráit saját maga által készített játékokkal színesítette. Gyermekei születése után a hagyományos textil felé fordult, és elvégezte a Hagyományok Háza szőnyegszövő képzését. A jól használható szövő- és fonóeszközök hiánya miatt saját maga kezdte készíteni eszközeit, amiből 2021-ben megszületett a Spin 'n' Fox projekt, melynek keretében XIII. kerületi alkotóműhelyében faragótakácsként tervez és gyárt szövő- és fonóeszközöket, játékokat és lakáskiegészítőket. Munkáit elsősorban CNC felsőmaróval végzi, tárgyait igyekszik a hulladék minimalizálással létrehozni. Fatárgyai csapoltak, kerüli a ragasztást és a fém alkatrészek használatát.

A zsűri értékelése: Amikor a zsűri meglátta a Szuszék+ játékot, hirtelen nem tudta, hogy ez beleillik-e a versenybe, hiszen egy IKEA-bútor is tekinthető feladványnak, mégse játékként árulják, bár lehet, hogy éppen ez a népszerűségének az oka, hogy egyesek kihívásnak és játéknak tekintik. A Szuszék+ abban természetesen különbözik egy összeszerelhető bútortól, hogy itt hiányzik az összeszerelési útmutató: az egyetlen segítség egy fotó arról, hogy régen hogyan nézett ki egy hagyományos szuszék (ácsolt láda, kelengyés láda vagy más néven szökröny). A zsűri rendkívüli módon értékelte ezt a hagyományőrző térbeli kirakós játékot, amely egyúttal a fa csapolások logikájára is rávezeti a játékost, amit saját maga fedezhet fel. Az pedig, hogy többféle dolgot is ki lehet rakni a teljes készletből (láda, ágy, szék, bölcső, pad), külön elismerésre méltó.

A legötletesebb formaterv különdíja

photo_camera Bajánné Kovács Júlia PhonoLogic nevű játéka (különdíj). Fotó: Gál Péter

Játék neve: PhonoLogic

Cél: A lejátszó tű végigvezetése a lemezen található, vagy több egymásra helyezett lemezen kialakuló labirintuson a külső bemeneti ponttól a belső kimeneti pontig.

Szerző: Bajánné Kovács Júlia, 27 éves anyuka. Férjével, Baján Álmossal közösen szoktak társasjátékokat tervezni hobbiból. A Phonologic első változata, kicsit nagyobb méretben, 3 évvel ezelőtt készült egy rejtvénydoboz részeként a bátyja születésnapjára.

A zsűri értékelése: A játék nagyon egyszerű, és a vonalvezető gyerekjátékokat idézi, de különlegesen ötletes a formaterv, ami a játék funkciójához is igen jól illeszkedik.

A legszebb kivitelezés különdíja

photo_camera Tompa László Rakkako karikák nevű játéka (különdíj). Fotó: Gál Péter

Játék neve: Rakkako karikák

Cél: A szétszedett játék összerakása az összes elem felhasználásával úgy, hogy az elő- és hátlapokon összeálljanak a karikák.

Szerző: Tompa László keramikus iparművész. Az összetett geometrikus formákat kedveli és 2011-óta tervez és készít esztergált fa lámpákat és dobozokat, újabban pedig szobrokat és játékokat is. A logikai játékok terén próbál új megoldásokat keresni, több darabból álló, egyedi formavilágú, a fa felületek szépségét kiemelő tárgyakat készíteni. Számos logikai játékában a felületi domborzat és belső részben található különböző hosszúságú hengerek segítik a megoldást. 2020-ban az American Woodturner magazin a címlapján mutatta be az egyik szobrát és még két oldalon a többi munkáját.

A zsűri értékelése: A zsűri nagyra értékelte a tárgy szépségét, a precíz famunkát, és a játék megoldásához szükséges logikát, ami persze türelmes próbálkozással is kiváltható. A játék érdekessége, hogy a külső mintázat úgy van kialakítva precíz munkával, hogy a rétegek párban felcserélhetők legyenek, de a belső szerkezet fogja meghatározni a helyes megoldást.

Az egyszerű nagyszerűség különdíja

Játék neve: Hangyaboy

Cél: Az acélgolyó eljuttatása az átalakítható labirintus egyik sarkából a másikba.

Szerző: Nagy-Mihály Márk formatervező. Hat éve foglalkozik bútortervezéssel, és emellett számos más formatervezési projektben is részt vesz. A logikai játékok és feladványok mindig érdekelték, de a pályázat inspirálta, hogy kipróbálja magát, és elmélyültebben foglalkozzék a témával. A tervezés során egy rituálé-szerű játékélményt igyekezett megragadni, de fontos volt számára az is, hogy a játék kihívást jelentsen.

A zsűri értékelése: A játékot kézbe véve a Game Boy méretét és formáját idézi - innen ered a neve. Különlegessége, hogy csupán egyetlen oda-vissza csúsztatást enged a játék. A játék szabálya azonnal érthető, a tábla csak két állapot között tud váltani, mégsem triviális a megoldás. Újszerű ötlet, egyszerű és nagyszerű játék, amely érdekes kinézetével is azonnal magára vonja a figyelmet.