Egy látássérült embernek ma az iPhone-ja az egyik legnagyobb segítsége

„Ez csak a háztartási eszközeimet tartalmazó mappa 10 alkalmazással. Aztán az életkönnyítő mappában vannak az életvitelt könnyítő alkalmazások, ez is 10 darab. Vásárlási alkalmazásból pedig 28 darab van

– mutatja az okostelefonját dr. Velegi Dorottya, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) megbízott szakmai vezetője, aki maga is látássérült ember, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány (Infoalap) irodájában. Több száz alkalmazást kategorizált már a telefonján, amik mind-mind ahhoz kellenek, hogy fenn tudja tartani a háztartását, eljusson a munkahelyére és az egyetemre, vagy tudja, hogy egyáltalán mi van ráírva az előtte lévő ásványvizes palackra.

„Ebben a mappában a háztartási eszközeim vannak, ebben a navigációs eszközök. Rengeteg ilyen bevásárlási alkalmazás van, de tényleg nekem is külön kategóriák vannak. Tehát a telefonomon van külön navigációs, OCR-es, azaz felismerős mappám, ugyanígy bevásárlós is van, ezen kívül oktatás mappám, meg ugye a gyerekeimnek a Krétát is kezelniük kell, vagy a Google Classt” – mutatja a telefonját Herczeg Lajos, az Infoalap munkatársa, majd azzal a lendülettel el is indít egy mosást a távolból az otthoni mosógépén. Az okoseszközök a látássérült emberek számára nem luxuscikkek: nekik egy iPhone vagy egy intelligens air fryer önállóságot és a mindennapi könnyebbséget nyújt. „Nem kell kérdezgetni a megállóban, hogy milyen busz jön, arra is van applikáció, ami segít megmondani, hogy milyen járat áll benn épp” – mondja Herczeg, aki a beszélgetés előtt egy konyhát ábrázoló képről készített leírást a telefonja segítségével.

„A képen egy konyha látható. A bal oldalon van egy hűtőszekrény, amelynek az oldalán néhány mágnes található. A hűtőszekrény felett van egy faszekrény. A hűtőszekrény mellett egy mikrohullámú sütő található egy asztalon. A falon egy nagyobb festmény található, amelyen hat nő szerepel és az a felirat, hogy magyarok a világ körül olvasható. A jobb oldalon van egy ablak, amelyen keresztül láthatók az épületek és az ég, az ablak előtt egy asztal található, amelyen van egy vízforraló, poharak és egyéb tárgyak.”

photo_camera Herczeg Lajos a konyhában készített kép leiratát mutatja. Fotó: Kun Zsuzsi/Qubit

Az Infoalap látássérült embereknek fejleszt és honosít, valamint adományoz és forgalmaz olyan szoftver- és hardvereszközöket, amik megkönnyítik a mindennapi feladatok ellátását. Szuhaj Mihály, az alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a láttásérülteknek ezek nélkül szinte lehetetlen eligazodni a világban.

Bekúszott a digitalizáció a mindennapokba

„A 2010-es évek vége felé már megjelentek az objektumfelismerő, mesterséges intelligenciát használó szoftverek. Ezek nemcsak szöveget, hanem objektumokat is megpróbáltak felismerni az előzőleg az alkalmazásba feltöltött fénykép alapján” – mondja a tárgyfelismerők telefonokra költözésének hajnaláról Velegi. A képfelismerő megoldásokat hamarosan a Meta (korábban Facebook) és a Google is átvette, 2022-ben pedig, épp egy évvel ezelőtt a ChatGPT robbant be a köztudatba.

Az úgynevezett asszisztív technológiák, tehát a támogató, így például a látássérült embereket segítő alkalmazások ma már szép számban elérhetők, de korlátot jelent a pontosságuk. Velegi szerint arra mindenesetre jók, „hogy alapvetően gyorsan megszerezzünk információkat, például egy termékről, egy pénzdarabról, vagy egy pólónak a mintájáról – erre már lehetett és lehet ezeket az eszközöket igen korlátozott mértékben és nagyon tájékoztató jelleggel használni”.

photo_camera A Cash Reader alkalmazás ingyenes verziója csak néhány bankjegy felismerésére alkalmas, de jól működik, és hangosan felolvassa, milyen pénzdarab hever a felhasználó előtt. Fotó: Képernyőfotó

Ahhoz viszont, hogy a képernyőolvasókat és hangalapú technológiákat használhassák, sokszor nem elég a telefon. „Az utcán fél kézzel használhatnám a telefonom, miközben a fehérbottal tájékozódom az előttem álló akadályokról, ez viszont elég veszélyes” – jegyzi meg Velegi. Az ép látás nélkül pedig a hallás felértékelődik: a súlyosan látássérült embereknek nem opció a zajszűrős fülhallgató használata a nyílt utcán, amiben a forgalom zaját sem hallják. „Helyette csontrezgéses fejhallgatót szoktam használni, amin keresztül a telefonom navigációját is hallgathatom, és eljutnak hozzám a környezet zajai is. Ez a legbiztonságosabb” – mondja az MVGYOSZ szakmai vezetője.

Korábban a számítógépes beszédszoftverek, majd a nyomtatott szövegeket felolvastathatóvá alakító optikai karakterfelismerő programok megjelenése hozott komoly változást a látássérült emberek életében, az igazi áttörést azonban az internet jelentette. Csakhogy míg a főként szöveges információkat hordozó honlapokat a segítőszoftverek is könnyen fel tudták olvasni, ez már nem feltétlenül mondható el azokról a weboldalakról, amelyek a feltűnő dizájnra helyezik a hangsúlyt. Bár a technológia adott, és 25 éve elérhető az a web-akadálymentességi útmutató is, aminek alapján egy dizájncentrikus honlap is hozzáférhetővé a hátrányos helyzetben lévőknek, ezek alkalmazása nagyon lassan terjed. Az Európai Unió még 2016-ban határozott arról, hogy a közszféra honlapjait és mobilalkalmazásait akadálymentessé kell tenni, Szuhaj szerint alig érzékelhető javulás ezen a téren. A látássérült embereknek nagy könnyebbséget jelentene, ha hivatalos teendőiket, pénzügyeiket és vásárlásaikat online intézhetnék, személyes megjelenés nélkül, de sajnos még gyakran ütköznek leküzdhetetlen akadályba, amikor igénybe akarják venni ezeket a webes lehetőségeket. Fontos, hogy az akadálymentesítési kötelezettség másfél év múlva már nemcsak az állami és önkormányzati fenntartású cégek és intézmények honlapjaira fog kiterjedni, hanem a gazdasági szereplők egy részére is, de a területere jellemző információhiány miatt többségük még nem is értesült erről.

A látássérült embereknek tehát még mindig rengeteg kompromisszumot kell kötniük. Bár a beszédfelismerés és a beszédszintetizátorok óriási mértékben fejlődtek az utóbbi években, a külföldön fejlesztett szoftverekbe nehézkes belenyúlni, ami megakaszthatja az olvasási élményt. Ilyen például, amikor az idegen városok nevét is magyar kiejtéssel olvassa fel a szoftver, vagy amikor egy betűhalmazt akkor is rövidítésnek tekint, amikor nem kellene. Velegi példaképp a TGK-t hozza fel, ami jelenthet tehergépkocsit is, de ha ez egy rendszám, akkor nem szerencsés, hogy a szoftver képtelen felismerni a különbséget.

2023-ban elérhetővé vált egy sor olyan új felolvasó hang, amit be lehet építeni a képernyőolvasó szoftverekbe. Ezek, bár folyamatosan tanulnak és taníthatók, egyelőre szintén nem jelentenek tökéletes és univerzális megoldást: felhasználóként lehetetlen átírni egy-egy kiejtést, rövidítést vagy szóösszetételt, de Velegi tapasztalatai szerint az androidos Google asszisztenst vagy az iOS-es Sirit könnyebben el lehet érni, ráadásul egész jól lehet tanítani őket.

Szuhaj úgy véli, hogy nem is az a lényeg vagy az elvárás, hogy ezek az eszközök tökéletesek legyenek, az viszont a tapasztalatai szerint a legtöbb felhasználónak fontos, hogy a szoftverek ne akarjanak okosabbak lenni náluk.

Más szemével látni

„Kérem, fordítsa el még egy kicsit a palackot, mert most nagyon az apró betűs résznél vagyok. Köszönöm. Most megtenné, hogy közelebb viszi a készüléket? Még egy picit fordítson az üvegen! Egy picit lejjebb kellene tennie a telefont. Ez egy Mizse, szén-dioxiddal enyhén dúsított természetes ásványvíz, másfél literes” – mondja egy hang a távolból, Velegi pedig megköszöni a segítséget a Távszem operátornak. 2019-ben indult el az az alkalmazás, amin keresztül a gyengénlátó, az alig látó és a teljesen vak emberek azonnali segítséget kérhetnek egy profi operátortól a mobiltelefonjuk kameráján keresztül.

photo_camera Velegi Dorottya a Távszem operátornak mutatja az asztalon lévő palackot. Fotó: Kun Zsuzsi/Qubit

Nem ez az egyetlen eszköz, ami a látássérült emberek zsebében lapuló telefon – általában iPhone-segítségével könnyíti meg a mindennapjaikat: nagyítók, szövegfelismerők, szövegfelolvasók és íróprogramok is a rendelkezésükre állnak. A legjobb mégis az, hogy a mai, iOS-t és Androidot futtató okostelefonok nagy része olyan asszisztív funkciókat kínál, amelyek a háztartási gépek használatától a termékfelismerésen át a rendelésig sok mindenben tudnak segíteni a rászorulóknak.

photo_camera Ma már az Androidban is vannak látássegítő funkciók. Fotó: Képernyőfotó

photo_camera Az iPhone-ok a gyári beállítások között tartalmaznak olyan funkciókat, amelyek révén a látássérült emberek is kezelni tudják a telefont. Fotó: Képernyőfotó

Velegi szerint ugyanakkor hiába vesz minket körbe a digitalizáció, az emberi segítség rengeteg helyzetben továbbra is nélkülözhetetlen. Vegyük például az ásványvizes palackot. Velegi a mobilján kérheti egy Távszem-operátor segítségét, aki egyértelmű utasításokkal elmagyarázza, hogy hogyan látja a palackot, kell-e forgatni ahhoz, hogy kiderüljenek a szükséges információk. „Ez a különbség az AI és egy személy között. Az AI nem fogja elmondani, hogy melyik irányba forgassam el az üveget, mert ott képekkel kommunikálunk; ha nem látszik az információ, új képet kér tőlem” – mondja, és ezt is bemutatja a palack példáján.

photo_camera A Seeing AI többféleképpen segít a felhasználóknak. A Microsoft applikációja rövid szövegeket és hosszabb dokumentumokat is felolvas, vagy vonalkód alapján azonosítja a termékeket. Ezen kívül képek alapján leírja a tájat és a személyeket, továbbá néhány pénznem bankjegyeit is felismeri (a magyar forint pont nem szerepel ezek között). Fotó: Képernyőfotó

Az alkalmazások továbbá internet vagy megfelelő eszköz hiányában nem is működnek, ami sok rászorulót kizár. Az Infoalap viszont ezen is próbál segíteni. Bár korlátozott anyagi lehetőségeik sokáig megnehezítették a számítógépek kezelését lehetővé tevő segítőszoftverek adományozását, a 2018 óta működő országlicenc program most minden érintettnek biztosítja ezek ingyenes használatát. Ugyanakkor ez a folyamatos támogatás nem terjed ki az okostelefonokra, ezért sokan a mai napig 5-6 éve kiosztott iPhone-okat használnak, és azért az Apple okostelefonja vezeti ezt a piacot, mert először ebben váltak elérhetővé a szükséges asszisztív funkciók. Az, hogy ezek már a többi okostelefonban is megtalálhatók, jelentősen kibővítette a felhasználók körét, és ma már gyakorlatilag bárki hozzáférhet a felismerést, a navigációt és a tájékozódást segítő alkalmazásokhoz. Velegi és Szuhaj szerint ennek az életkor sem szab ennek határt: az idősebbek a fiatalokhoz hasonlóan nyitottak a segítségre, hiszen a kényszer nagy úr.

photo_camera A Be My Eyes a Távszemhez hasonló alkalmazás, amiben nemcsak kiképzett operátorok segíthetnek a látássérült embereknek, hanem olyan látó személyek is, akik egy egyszerű regisztráció után hajlandók videohívásokat fogadni. Fotó: Képernyőfotó

Felértékelődik az érintés

A Braille-írás továbbra is különleges szerepet tölt be a látássérült emberek életében. Ez a teljesen tapintásra alapozott írásmód speciális módon nyomtatott szövegek olvasását teszi lehetővé, de kapható kimondottan számítógéphez és mobiltelefonhoz csatlakoztatható, Braille-billentyűzettel ellátott kijelző is. „A Braille-kultúra a látássérült emberek sajátja, ez valamennyire hozzánk is tartozik” – mondja Velegi. Ennek ellenére Magyarországon és világszerte is egyre kevesebben használják ezt az írásmódot: ma már csak a látássérült emberek kb. 10 százaléka ismeri és használja készségszinten – pedig azok, akik fiatal korukban magabiztosan elsajátítják a Braille-t, a beszédtempóval megegyező, percenként 125-138 szavas sebességgel is tudnak olvasni (ez egy látó személy esetén akár 250 szó lehet percenként).

photo_camera Braille-t oktató alkalmazás látóknak: az angol ABC betűihez kell kapcsolni a pontokat. Fotó: Képernyőfotó (Braille Academy)

Velegi, Herczeg és Szuhaj egyaránt azt mondja, hogy a Braille-nek akkor is van létjogosultsága, ha egyébként a technológia, a felolvasóprogramok és a mesterséges intelligencia rengeteg egyéb megoldást kínál. Velegi például lenyűgözően gyorsan ír a telefonjára telepített Braille-író programnak köszönhetően, Herczeg pedig kiemeli, hogy bár még mindig sok okoseszköz-gyártó kizárólag érintőképernyőben gondolkodik, egyre többen figyelnek arra, hogy a látássérült embereket legalább egy-egy kezdőbetű elhelyezésével támogassák a funkciók megtalálásában.

Szuhaj szerint a Braille-írásnak akkor is felbecsülhetetlen szerepe van, amikor valakinek nemcsak a látása, hanem a hallása is sérül: ilyenkor szinte kizárólag tapintás útján tud kommunikálni a külvilággal. Olyankor viszont, amikor gyorsan kell sokat jegyzetelni, a digitális eszközök használata gyorsabb. A tízujjas gépelés egy laptopon Velegi szerint is egyszerűbb az egyetemi jegyzetek elkészítésekor, pedig a beszélgetés során bemutatta, hogy pillanatok alatt át tudja alakítani telefonját egy Braille-írásra alkalmas kütyüvé, amelyen az ujjbegyeivel hat téglalapon nyom le pontokat a kijelzőm, és így hozza létre a speciális ABC betűit.

photo_camera Az MBraille alkalmazás ingyenes változatát bárki kipróbálhatja: a 6 elnyújtott pont jelenti az írásjelek pontjainak helyét, amiket egyszerre kell megérinteni az ujjainkkal, hogy az angol Braille-ABC betűit lefogjuk. Fotó: Képernyőfotó

Hiányzó eszközök, szűk lehetőségek

Az MVGYOSZ és az Infoalap is azon dolgozik, hogy a látássérült emberek méltó és önálló életet élhessenek. Ehhez hozzátartozik, hogy eszközöket fejlesztenek, hardvereket adományoznak, részt vesznek a vakvezetőkutyák kiképzésében, de az is, hogy jobb feltételekért és támogatásokért emelnek szót. Sok látássérült embernek ugyanis nem az jelenti a legnagyobb akadályt a munkaerőpiacon, hogy ne tudná ellátni a feladatait, inkább arról van szó, hogy ehhez adott esetben egy-egy speciális eszközre van szükség, de sokszor még ez sem hiányzik. Egyszerűen a mindennapok válnak annyira körülményessé az utazással, a háztartás vezetésével, hogy ezek mellett lehetetlennek tűnik értelmes munkát is végezni.

Pedig létezik már olyan alkalmazás, ami navigál; van, amivel ételt lehet rendelni vagy be lehet vásárolni, de számos szoftver és alkalmazás kifejezetten drága, az ingyenes változat meglehetősen szegényes: általában csak alapfunkciókat kínál, amikkel közel sem érhető el az önállóság. Ami a házimunkát illeti, rengeteget segítenek azok a gépek, amik másoknak talán luxusnak tűnnek – ezek a gépek jó esetben valamilyen alkalmazáson keresztül csatlakoztathatók a telefonhoz, így van esély arra, hogy a látássérült emberek is tudják használni őket.

