Különös, végtagok nélküli lényt fedeztek fel Vietnámban

Vietnám legszárazabb, legforróbb vidékén egy végtagok nélküli erdei állat húzódott egy korhadt fatörzs alá, hogy termeszek után kutasson élelemként. Amikor a kutatók sikeresen befogták az eleinte megkaparinthatatlannak tűnő lényt, megállapították, hogy egy új fajjal van dolguk.

A kutatók 2022 szeptembere és 2023 márciusa között háromszor merészkedtek be a Nui Chua Nemzeti Park száraz erdejébe, hogy megfigyeljenek egy vakgyíkfélét (Dibamidae). Ahhoz, hogy megtalálják, először termeszeket kellett keresniük, amelyek táplálékul szolgálnak a vakgyíkféléknek, ezért rendesen átkutatták a környéket.

A levelek, a talaj és a korhadt fatörzsek között kutatva végül hét ilyen vakgyíkot is találtak, de amikor közelebbről is megvizsgálták a befogott állatokat, rájöttek, hogy egy eddig ismeretlen faj is van közöttük – ennek a Dibamus tropcentr, illetve a Ninh Thuận-i vakgyík nevet adták.

Az állatnak féregszerű teste van, ami a közel 12 centiméteres hosszúságot is elérheti. Szemei kezdetlegesek és pikkelyek fedik el őket, végtagokkal nem rendelkezik, kizárólag a hímeknek vannak csökevényes hátsó végtagjaik, amelyek a farkuk közelében uszonyszerű struktúrákat alkotnak. Teste rózsaszínes-barnás, a feje közelében világosabb, a farka közelében sötétebb színű – nagyon hasonlít a földigilisztára, azzal a különbséggel, hogy pikkelyszerű a textúrája.

Amikor a kutatók befogták ezt a vakgyíkot, az kitárta a pikkelyeit, amit védekező mechanizmusként azonosítottak. Ez kissé ráncos megjelenést kölcsönzött neki, aminek az lehet a célja, hogy egy ragadozók (például madarak) számára ehetetlen féregtípus viselkedését utánozza.

Míg hétköznapi nevét a felfedezés helyszínéről, Ninh Thuận tartományról kapta, ami Ho Si Minh-várostól mintegy 320 kilométerre északkeletre található, a faj tudományos elnevezése Vietnám és Oroszország közös trópusi kutatóközpontjának (Joint Vietnam-Russia Tropical Science and Technology Research Center, VRTC) nevére utal, ahol több mint 35 éve tanulmányozzák Vietnám ökológiáját és biológiai sokszínűségét.