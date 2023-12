Egyes szervek gyorsabban öregedhetnek, mint mások, ami különböző betegségek kialakulásához vezethet

Több mint 5000 ember eredményeit vizsgálta az a friss kutatás, ami megállapította, hogy az emberi szervek nem feltétlenül azonos ütemben öregednek. Azt viszont, hogy melyik szerv öregedik esetleg gyorsabban, a vérben keringő fehérjék segítségével lehet megállapítani, írja a Nature.

Az öregedés során a sejtek biokémiai folyamatai megváltoznak, ez okozza a szervek károsodását is, ami végzetes esetben akár halálhoz is vezethet. Ha sikerül megállapítani, hogy egy szerv gyorsabban vagy más ütemben öregedik, mint a többi, azzal fel lehetne készülni a megfelelő kezelésére is, ami egyes esetekben életmentő lehet. Bár egyelőre nem ismert a pontos összefüggés a kutatási eredmények és az élettani folyamatok között, a kutatók szerint a megelőzésben egyes étrendkiegészítőknek, az életmódváltásnak vagy akár gyógyszereknek is szerepe lehet.

A Nature-ben publikált tanulmány szerint a vérben található fehérjék vizsgálatával lehet következtetni arra, hogy melyik emberi szerv milyen életkorban van és az hogyan viszonyul a többi szerv életkorához. A szerzők 11 fontos szervet vizsgáltak több mint 5600 ember bevonásával és a résztvevők mintegy egyötödénél megfigyelték, hogy valamelyik szervük öregedése gyorsabb, mint a többié.

Az ilyen túlkoros szervek nagyobb eséllyel betegedtek meg, az előrehaladott szerv-életkor pedig a korai halálozás esélyét is növelte. A vizsgált személyek 2 százalékánál például a szív gyorsabb öregedését figyelték meg a vérben keringő fehérjéken keresztül. Ez a szívelégtelenség 250 százalékkal megnövekedett kockázatát jelentette.