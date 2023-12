New Scientist: 2024-ben hivatalosan is beléphetünk az antropocénbe

A napokon belül kezdő új esztendő közepére eldőlhet, hogy az emberiség szülőbolygójára gyakorolt hatása elegendő-e egy új geokronológiai terminus technicus bevezetéséhez – írja a New Scientist.

A Qubit korábban részletesen beszámolt arról, hogy a 2009-ben felállított nemzetközi interdiszciplináris szervezet, az Antropocén Munkacsoport (Anthropocene Working Group, AWG) idén júliusban a kanadai Crawford-tó üledéksorát javasolta a holocént a 20. század közepétől felváltó geológiai kor kezdetének rögzítésére.

photo_camera A kanadai Crawford-tó Fotó: Wikipédia

A 11 ezer 700 évvel ezelőtt kezdődő holocén leváltásának híre a tudományos közvéleményt is megosztotta, de nem csupán azért, mert az antropocént hivatalosan még nem ratifikálta az erre hivatalos mandátummal rendelkező Geológiai Tudományok Nemzetközi Uniója (IUGS) – olvasható a tudományos magazinban december 26-án megjelent cikkben.

A New Scientist szerint a terület szaktekintélyének számító Erle Ellis, a Marylandi Egyetem ökológia-professzora a fél évvel ezelőtti bejelentés után le is mondott AWG-tagságáról, de a jelenleg még grémiumtag Philip Gibbard, a Cambridge-i Egyetem paleogeológus-professzora sem ért egyet a korszakváltással, mivel szerinte a holocén végét nem jelzi az 1950-re datált éles cezúra, és az antropocént nem földtörténeti korsazkként, hanem folyamatos eseményként kellene meghatározni.

Colin Waters, a Leicesteri Egyetem geológusa, az AWG alapítótagja erre az érvelésre azzal válaszol, hogy az emberiség természetesen a holocén kezdetétől hatással van a bolygóra, de „1950-től következetesen nagy változások történnek”.

Az AWG-tag Simon Turner, a Univerity College London professzora a New Scientistnek elmondta, hogy idén október végén a munkacsoport hivatalos javaslatot nyújtott be az antropocénról az IUGS illetékes – Quaternary Stratigraphy nevezetű –albizottságának, és amennyiben ott helyben hagyják a korszakváltásról szóló indítványukat, és ezután az előírt kétfordulós voksolási procedúrával a szélesebb földtani tudományos közösség is áldását adja az új korszakra, akkor 2024 augusztusától hivatalosan is antropocénként jegyzik a geológiai időskálán az 1950-ben kezdődő jelent.

Turner szerint mindez annak a felismerését jelezné, hogy egészen más lehetne a világ, ha nem égetünk el annyi fosszilis tüzelőanyagot, mint amennyit sikerült elfüstöltünk az elmúlt 70 évben. Ha azonban a javaslat nem megy át, akkor figyelmen kívül hagyjuk az elmúlt évtizedek pusztító emberi befolyását, márpedig Turner szerint ez olyan „mintha valaki azt mondaná, hogy a klímaváltozás nem létezik”.

