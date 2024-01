Mégsem olyan kék a Neptunusz, mint eddig hitték

Évtizedek óta foglalkoztatja a csillagászokat, hogy mi okozhatja az Uránusz és a Neptunusz színe között a szembetűnő eltérést: míg az Uránusz világoskéknek tűnik, a Neptunusz sötétnek.

A különbséget sokan próbálták megmagyarázni: 2022-ban éppen ugyanaz a bolygókutató, Patrick Irwin, aki most megjelent friss tanulmányában végül arra jutott, hogy a különbség egyáltalán nem is olyan nagy, mint eddig hitték.

A problémát Irwin szerint egy félreértés okozta: bár a Voyager 2 látványos felvételein a Neptunusz kékebbnek tűnt, mint a valóságban, és erre a NASA is felhívta a figyelmet, ez az információ az idők során elsikkadt, a felvételekből pedig az nem derült ki, hogy milyen színük is lehet egészen pontosan a bolygóknak.

A nem annyira kék bolygó

Irwin és társai a Hubble űrtávcső és az atacamai sivatagban lévő Very Large Telescope felvételeiből próbáltak fényt deríteni a rejtélyre. A csillagászok a Neptunusz színén kívül az Uránusz színeváltozásait is megvizsgálták, a mélykék szín mellett ugyanis ez is évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat. Irwinék ezután külön-külön megvizsgálták a két távcső képeit, majd összevetették őket a Voyager, illetve a Hubble fedélzetén elhelyezett Wide Field Camera 3 képeivel.



photo_camera A látszat és a valóság Fotó: Irwin et al. / University of Oxford

A valóságban mindkét bolygó világos, kopottas kék színben tündököl, a Neptunusz épp csak egy árnyalatnyival sötétebb, mint az Uránusz, amely télen és nyáron zöldes árnyalatot kap. Ezt Irwin szerint a bolygó légkörében lévő metánszint változásainak köszönhető: a sarkok közelében kevesebb található belőle, a fagyott metánköd pedig máshogy töri meg a fényt, ezért tűnik ilyenkor zöldebbnek a bolygó.

A kutatás azért még nem talált mindenre választ, így például arra sem, hogy miért van kevesebb metán az Uránusz sarkainál, mint máshol, és miért éppen a melegebb sarkon formálódik fagyott metánból az a köd, ami a bolygó zöldes árnyalatát okozza – ezekre a kutatók a NASA és az ESA segítségével keresnek majd magyarázatot.