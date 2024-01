Felháborító videó szivárgott ki arról, ahogy a brit testőrség kucsmáiért halomra gyilkolják a kanadai fekete medvéket

A PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) amerikai állatjogi szervezet húsz éve küzd az angol királyi testőrség medveszőrméből készült kucsmái ellen – mindeddig sikertelenül. A tiltakozókhoz egy sor híresség is csatlakozott az elmúlt évek során Pamela Andersontól Simon Peggen át egészen Sadiq Khanig, a londoni polgármesterig, de mindeddig hiába.

photo_camera Ezzel van gond Fotó: HEK/mauritius images via AFP

A szervezet most úgy döntött, hogy ledobja az atomot: frissen megjelent videójukat, amelyen állítólag a kucsmák miatt elejtett fekete medvék vadászata látható, Stephen Fry narrációjával tették közzé. A kétperces felvételen a szervezet szerint az látható, ahogy Kanadában a vadászok először süteményekkel odacsalogatják magukhoz a fekete medvéket („ahogy hallják, már jönnek is”, mondja az egyikük a kajásvödröt egy fához kocogtatva), majd számszeríjjal lelövik őket. (Valóban szörnyű felvételek, mindenki saját felelősségére kattintson.)

Fry szerint ez a gyakorlat már magában is felháborító: ahogy a színész megjegyzi, a britek mindig nagyra tartották a sportszerűséget, ebben viszont még a sportszerűség csírái sem megtalálhatóak. Az író-színész-nemzeti ikon szerint ráadásul semmi nem indokolja, hogy a testőrség tagjai medvebőrt, és ne szintetikus anyagból készült kucsmát viseljenek.

„A hagyomány nem indokolhatja a kegyetlenséget!"

A védelmi minisztérium közleménye szerint a kucsmákhoz használt szőrme etikus vadászatból, Kanadából származik, az eddigi törekvések a kiváltására pedig nem jártak sikerrel, pedig próbálkoztak vele. A minisztérium szóvivője a Londonist egy korábbi kérdésére válaszul elmondta, hogy a szintetikus kucsmáknak hullott a szőre, beáztak és összeestek, így nem voltak kifejezetten alkalmasak a díszelgésre. A hab a tortán, hogy az eddigi kísérletekben szereplő szintetikus kucsmák mindezek után még elviselhetetlenül büdösek is lettek.

A PETA most azt állítja, hogy 15 év munkájának gyümölcseként az ECOPEL műszőrmekészítővel közösen megalkották a megoldást a kegyetlenségmentes kucsmákra, így a díszőrségnek már tényleg semmi oka medvekucsmában járni – bár ahogy Fry is felhívta rá a figyelmet, a tradíció nem indokolhatja a kegyetlenséget. A cég azt is felajánlotta, hogy 2030-ig ingyen a testőrség rendelkezésére bocsátja a szükséges kucsmamennyiséget.

A szervezet állítása szerint a meglőtt medvék gyakran nem kapnak halálos sebet, és sokáig szenvednek, mielőtt kimúlnának. Egy kucsma megvarrásához legalább egy medvebőr szükséges, a védelmi minisztérium pedig évente száz bőrt vásárol Kanadából. A PETA azt ígéri, hogy a videót az ismert környezetvédő II. Károly figyelmét is felhívják majd.