Kis bögre és egy csipet só: amerikai kémikus alkotta meg a tökéletes tea receptjét

Michelle Francl, a Pennsylvania állambeli Bryn Mawr College vegyészprofesszora elmondása szerint igazi kávés környéken nőtt fel, de ő mégis a teát részesítette előnyben, amit később tudományosan is vizsgálni kezdett.

A kutató most több mint ezer évre visszamenően elemzett különböző írásos emlékeket, dokumentumokat és kutatási eredményeket, hogy megalkossa a tökéletes receptet – eredményeit új, Steeped: The Chemistry of Tea (Áztatva – A tea kémiája) című könyvében foglalta össze.

A Guardiannek most ízelítőt is adott abból, hogy mire jutott. Kezdésnek azt javasolja, hogy kis méretű, vastag bögrét használjunk, ami kis felszíni területe miatt jobban melegen tartja a teát, de a bögre vagy a teáskanna előmelegítése is fontos, ugyanis az növeli a felszabaduló koffein és antioxidánsok mennyiségét, és egyben az aromát is javítja.

A tökéletes tea kulcsa a nagyobb teafilterek használata, amik lehetővé teszik, hogy a tealevelek szabadon mozogjanak és minél jobban érintkezzenek a vízzel. A brit teázók örök kérdését is megválaszolta: az előre melegített tejet a tea kitöltése után kell a csészébe önteni, hogy csökkentsük az alvadás esélyét.

Egy csipetnyi sót is érdemes hozzáadni, a sóban található nátriumion ugyanis blokkolja azt a kémiai mechanizmust, amitől keserű lesz a tea. A koffein vízben történő lassú oldódása savanykás tanninokat hozhat létre, ezek elkerülése érdekében a filtert gyors mártogató mozdulatokkal kell áztatni, és nyomkodni is érdemes közben.

Mivel Francl a tea aromáját legalább olyan fontosnak tartja, mint az ízét, azt tanácsolja, hogy ha valahol elvitelre kérünk teát, vegyük le a fedelét, míg az ital felszínén megjelenő habszerű foltokat egy kis citromlével lehet eltávolítani.