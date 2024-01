Szenzációs felvételen egy „tejben úszó” újszülött fehér cápa

Bármennyire is furcsa, az egyik legtöbbet kutatott tengeri csúcsragadózóról máig nem sikerült kideríteni, hogy hol és miként jön a világra. Az álelevenszülő fehér cápák (Carcharodon carcharias) vemhes nőstényeit ugyan rendszeresen vizsgálták már, de ahogy a szaporodásbiológiájának más részleteit, úgy a jobb híján ellésnek nevezhető aktust sem sikerült még megfigyelni soha senkinek.

Ezért is számít kisebbfajta szenzációnak az a videó, amelyet a Science publikált január 29-én hétfőn.

Az Environmental Biology of Fishes folyóiratban szakszerű tanulmányként is leírt, illetve magyarázott felvételeket az amerikai természetfilmes Carlos Gauna készítette még tavaly nyáron. A 1,5 méter hosszú, tejszerű anyagba burkolt cápabébi „semmi olyasmihez sem hasonlított, amit valaha is láttunk” – idézi a tudományos magazin Phillip Sternes biológust, a tanulmány társszerzőjét.

A drónfelvételek egy cápafilmezéssel töltött forgatási nap végén készültek a kaliforniai Carpinteria partjainál. Kis mérete és lekerekített uszonyai alapján a cápakutatók egyértelműen állítják, hogy a képkockákon látható állat minden bizonnyal egy néhány órás újszülött. A kültakaróján látható fehéres színű, váladékszerű bevonat pedig vagy valamilyen bőrbetegség tünete, vagy, ami még valószínűbb, olyan, eddig nem ismert tejszerű anyag, amely beburkolja az anyacápa szervezetén belül kifejlődő utódokat, és ami védheti és akár táplálhatja is első életszakaszukban az újszülött ragadozókat.

photo_camera Az újszülött fehér cápa bőrén a tejszerű bevonattal Fotó: Carlos Gauna

„A szabadon úszó újszülött fehér cápák megfigyelése rendkívül ritka” kommentálta a Scince-nek a megfigyelést Tobey Curtis, az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatalának cápakutatója, aki nem vett részt a kutatásban. Mint mondja, nagy fehérek nem szaporodnak fogságban, de még a nyomkövetővel ellátott vemhes nőstények megfigyelései is csak részeredményeket hoztak: „Eddig lehetetlennek bizonyult a megfelelő helyen és időben jelen lenni ahhoz, hogy megfigyeljük és dokumentáljuk a születés pillanatát”.



Az alábbi videóban a rejtélyes mázzal bevont újszülöttről készült felvételek láthatók:

link Forrás

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: