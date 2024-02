A tigrisek és a gepárdok a házi macskákhoz hasonlóan megkülönböztetik az ismerős és az idegen emberek hangját

Nem a domesztikáció, hanem a macskafélék (Felidae) evolúciója magyarázza azt a nemrégiben feltárt képességet, amellyel a házi macskák (Felis catus) pusztán hangjuk alapján azonosítani tudják az ismerős embereket.

A brit Guardian hasábjain ismertetett friss tanulmány szerint a tigrisek (Panthera tigris), a gepárdok (Acinonyx jubatus), a pumák (Puma concolor), a szerválok ( Leptailurus serval) és nem utolsó sorban az oroszlánok (Panthera leo) – legalábbis a fogságban élő példányok – az emberekre is kiterjesztik hangazonosítási képességeiket.

photo_camera A macskafélék családjának 9 faja Fotó: Wikimedia Commons

Jennifer Vonk, a michigani Oakland Egyetem viselkedéskutatója és kollégái állítása szerint ez azt is jelenti, hogy a hangfelismerés a zsákmányszerzés mellett a macskafélék társas viselkedésében is kulcsszerepet tölt be. A kutatók 10 nagymacskafaj 24 állatkertben, vadasparkban, illetve rezervátumban élő egyedének viselkedését tanulmányozták, audio-tesztekkel vizsgálva hangfelismerési képességeiket.



A nagymacskáknak 5 olyan felvételt játszottak le, amelyeken 5 különböző ember, köztük az adott példány gondozója, ugyanazt az általuk nap mint nap hallott üdvözlő mondatot mondja. A nagymacskák minden egyes rezdülését dokumentáló kutatók megállapítása szerint alanyaik az általuk jól ismert személy hangjára hosszabb ideig és intenzívebben reagáltak, mint az ismeretlenekre, akiknek hangjára gyakran szó szerint ügyet sem vetettek. Az eredmények még akkor is egyértelműen egy irányba mutattak, amikor a kutatók a nagymacskák között kivételnek számító, összetett csoportdinamikájú nagycsaládokban élő oroszlánokkal végzett teszteket nem vették figyelembe.

A kutatók szerint mindez arra utal, hogy az emberek egyéni hangjának azonosítása nem a háziasítás, hanem az emberekkel történő rendszeres találkozások eredménye, a hangfelismerés tehát olyan, a macskafélék evolúciója során kialakult képesség, amelyet a fajon belüli interakcióik során is használhatnak az utódneveléstől a párválasztáson át a territórium megvédéséig.

