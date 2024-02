Nem szűnik meg a Gmail, de akkor is lesz Xmail

Kedves Gmail-felhasználó, azért írunk, mert fontos hírünk van a Gmailről. Miután hosszú éveken keresztül milliókat kötöttünk össze a világon, lehetővé tettük a számotokra a könnyű és gyors kommunikációt, és számtalan új kapcsolat születésénél bábáskodtunk, a Gmail útja véget ért. 2024. augusztus 1-jétől a szolgáltatás hivatalosan is megszűnik, ezután nem lehet többé leveleket küldeni, fogadni vagy tárolni a szolgáltatásban.

Így kezdődik az a levél, amit állítólag csütörtökön kaptak meg a szolgáltatás egyes felhasználói, és ami világszerte több millió felhasználóra hozta rá a frászt. Az állítólagos e-mailről készült screenshot az X-en (Twitteren) kezdett el terjedni, a Google pedig ugyanitt is adott rá választ: azt, hogy a Gmail nem megy sehova, nem kell aggódni.

Ez eddig még csak egyszerű trollkodásnak tűnik, annál is inkább, mert az állítólagos levelet az X termékfejlesztési vezetője, Chris Bakke kezdte el osztogatni a platformon. Bakke közismert troll, a screenshot megosztása után azzal is viccelődött, hogy a Google-nál dolgozik, és miután Sundar Pichai, a cég vezérigazgatója azt kérte tőle, hogy rúgja ki a Gemini egész fejlesztőcsapatát, összekevert valamit, és tévedésből a Gmaileseket rúgta ki, de a történetnek mára lett folytatása is.

Jön az X

Miután kiderült, hogy a Gmailnek kutya baja, Elon Musk bejelentette, hogy elindítja az Xmailt – és ha nem is szűnik meg a Gmail, az X-et rivális platformnak szánja. A követői közül sokan lelkesen fogadták a lépést, mondván, hogy a Gmail már nem az, ami volt, és amúgy is elveszítették a cégbe vetett bizalmukat. Azt az X és Musk sem jelentette be még hivatalosan, hogy mikorra várható az Xmail indulása, de annyi már kiderült, hogy „hamarosan".

Nem ez az egyetlen terület, ahol a két cég verseng egymással: a héten a Google mesterséges intelligenciáját, a Geminit Musk azzal vádolta meg, hogy „woke” és „rasszista”, miután az algoritmus fekete bőrű amerikai alapító atyákat, ázsiai vikingeket és női NHL-játékosokat vízionált, a milliárdos szerint ezzel szemben az X hasonló szolgáltatása, az xAI „csak az igazságot keresi”.

Ez az igazságkeresés egyébként sem áll távol Musktól: a szólásszabadságra hivatkozva előbb több, álhírek miatt kitiltott felhasználót is visszaengedett a platformra, majd áruba bocsátotta a hitelességet jelző kék pipát is, ezzel pedig a vádak szerint terrorszervezetek pénzét fogadta el azért cserébe, hogy nagyobb eléréshez juthassanak.