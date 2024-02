A Tech Transparency Project szerint az X pénzt fogadott el több terrorista szervezettől is

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX tulajdonosa 2022-ben vásárolta meg az akkor közel 370 millió felhasználóval rendelkező, még Twitter néven futó közösségi platformot. Az azóta eltelt időben egyrészt átnevezte X-re, másrészt új modellt vezetett be: míg korábban a fiókok hitelességét jelző kis kék pipa egy belső ellenőrzés eredményeként jelenhetett meg a felhasználók neve mellett, az új rendszerben ehhez már előfizetésért cserébe lehet hozzájutni.

Nem csoda, hogy több visszaélés és botrány is származott már ebből, a legnagyobb felháborodást viszont mindeddig mégis az olyan esetek jelentették az X körül, mint amikor Musk visszaállíttatta Kanye West fiókját (amit korábban antiszemita tartalmai miatt függesztettek fel) mondván, a platform egy főtér, ami a szólásszabadság színtere, írja a BBC.

Most a Tech Transparency Project (TTP) tett közzé információkat arról, hogy a platform pénzt fogad el olyan személyektől vagy akár terrorveszélyt jelentő szervezetektől, amik ellen nemcsak az Egyesült Államokban, hanem a világ más országaiban, például az Egyesült Királyságban is szankciók vannak érvényben. A TTP felsorolja többek között a libanoni Hezbollah két vezetőjét, valamint iráni és orosz médiumokat.

Számukra az X a havidíj ellenében lehetőséget biztosított arra, hogy a megszokott 280 karakteres posztok helyett akár 4000 karakteres tweeteket és videókat is közzétegyenek havi néhány dollárért. De a már jól ismert kék pipa mellett például az orosz Tinkoff Bank aranyszínű jelzést kapott, ami jóval drágább ugyan (akár havi 1000 dollárba is kerülhet az előfizetés), viszont hirdetési keretet is tartalmaz.

A TTP jelentése nyomán az X eltávolította a hitelesítést jelző pipákat a kérdéses fiókok neve mellől, továbbá felfüggesztette az iráni katonai terrorszervezet, a Harakat al-Nujaba X-fiókját.