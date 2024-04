5+1 szuper társasjátékos esemény, amit nem érdemes kihagyni tavasszal

A covid hatása még mindig érezhető. Nagyon sok munkahelyi és baráti közösség felbomlott a covid alatt, amik még mindig nem épültek újjá, mert az életünk nagy részét az online térbe tettük át, és nagy része ott is maradt kényelmi okokból. A tavasz, reményeink szerint, nemcsak a természet újjászületését hozza el, hanem a közösségek feléledését is, ami különösen ránk fér az említett okok miatt. Bízunk benne, hogy az idei szezonban rendezett társasjátékos események új lendületet adnak közösségi életünk felélénkítéséhez.

Családi Játék Fesztivál

Időpont: április 19-21.

Helyszín: Budapest, Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház

A Homoludens Egyesület közreműködésével 2015 óta rendeznek családi játékfesztiválokat. A három napos rendezvény látogatása ingyenes. Idén a nyomozós játékok állnak a középpontban, amelyekből kiállítás is megtekinthető lesz, de sok más társasjátékot is ki lehet próbálni az asztaloknál. Szombaton társasjátékversenyeken is részt lehet venni (Wizard, Rummikub, Vigyáz(z)6!, Fűszerút). Vasárnap kipróbálható lesz a Pixelino is a szerző társaságában. A rengeteg társasjáték mellett lesznek továbbá szabadtéri játékok és kézműves foglalkozások.

További részletek az esemény weboldalán.

Kis kiadók társasjáték-fesztiválja

Időpont: április 20.

Helyszín: Budapest, Virág Benedek Ház

Ismerd meg a kisebb hazai kiadók legkülönlegesebb játékait! Ezen a rendezvényen több mint tíz kis hazai kiadó mutatja be legjobb játékait, és a szerzőkkel való ismerkedés mellett ki lehet próbálni legújabb játékaikat. A kiadók egyúttal bepillantást engednek a kulisszák mögé, prototípus játékokat is ki lehet majd próbálni. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen lesz tombola és nyereményjáték, továbbá lesz lehetőség akciós vásárlásra.

További részletek az esemény Facebook-oldalán.

Társasjáték-fejlesztők Napja

Időpont: április 27.

Helyszín: Budapest, Csepeli Napközis Tábor

A Gamefun által szervezett rendezvényen 14 asztalon lehet megismerkedni magyar társasjáték-fejlesztők majdnem kész játékaival. A tesztelők számára a belépés ingyenes. Ha érdekelnek a társasjátékok, itt biztos találkozhatsz új mechanikákkal, kratív ötletekkel, és el is mondhatod róluk a véleményed, akár részese lehetsz egy társasjáték kialakulásának, vagy hozzájárulhatsz a legutolsó simításokhoz. A legaktívabb tesztelők nem csak élményekkel, hanem némi nyereménnyel is gazdagodhatnak. A parkolás ingyenes, BKK-járat a tábor előtt tesz le.

További részletek az esemény Facebook oldalán.

Tavaszi Játékfesztivál

Időpont: április 27.

Helyszín: Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Szintén a Homoludens Egyesület közreműködésével kerül megrendezésre az egynapos fesztivál, amelyen a Piatnik 200 éves szülinapját is ünneplik. Több mint 50 féle társasjátékkal várnak a szervezők kicsiket és nagyokat, kipróbálhatod az óriás Carcassonne játékot, és megrendezik az Országos Aranyásók Bajnokságot is (az Aranyásók egy játékcsalád, lásd alább a képen). A rendezvényre múzeumi belépőt kell váltani, de 3. kerületi lakosoknak ingyenes a részvétel.

További részletek az esemény weboldalán.

Board Game Expo

Időpont: május 18-19.

Helyszín: Budapest, Hungexpo

A Budapest Comic Con képregényes rendezvény társrendezvénye a Board Game Expo, amely COMICCON jeggyel látogatható, ha viszont külön jegyet veszel csak a Board Game Expo rendezvényére, azzal a KoreaON koreai kulturális fesztivált is meglátogathatod. Ezen az eseményen adják át a 15. Magyar Társasjátékdíjat is, amelyet a Magyar Társasjátékos Egyesület oszt ki, és az egyesület asztalainál lehetőség lesz kipróbálni az összes fődíjas játékot 2010-tól napjainkig, valamint az idei jelölt játékokat.

További részletek és jegyvásárlás az esemény weboldalán.

Társasjátékok Éjszakája

Időpont: június 1.

Helyszín: országszerte

Legutoljára pedig egy bónusz: a legutolsó tavaszi hónap után egy nappal rendezik meg a társasjátékozás nemzetközi ünnepnapjához (International Tabletop Day) csatlakozva a Társasjátékok Éjszakáját. Bővebb információt az esemény weboldalán találhattok majd róla.