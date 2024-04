A tyúkok is el tudnak pirulni

Nehéz elképzelni, hogy hogyan képes elpirulni egy tyúk, de az állatok taréjának, füllebenyének és áll-lebenyének a színe meg tud változni. Delphine Soulet, a Tours-i Egyetem etológus-biostatisztikusa ennek a lehetséges okait vizsgálta, és arra jutott, hogy az általa korábban kutatott arapapagájokhoz hasonlóan ezt a színváltozást a felfokozott érzelmi állapot okozza.

A lebenyek pirosodása hasonló reakció, mint ami az emberekben megy végbe, amikor elpirulnak. A kutatók Sussex-tyúkok viselkedését vették videóra, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemezték. A tyúkoknak természetesen előforduló és mesterségesen előidézett helyzetekkel is meg kellett küzdeniük, az ezekre adott reakciójukat vizsgálták.

A tyúktudat nyomában

Az egyik kísérletben 6, a másikban 13 tyúk viselkedését elemezték – ez Soulet szerint is kis minta, de a kutatás alapján valószínűnek tűnik, hogy a tyúkpirulást az állatok érzelmi állapota is befolyásolja: a nyugodt tyúkok kevésbé pirulnak el, mint amelyeket valamilyen erős érzelmi inger ér. Azt is megfigyelték, hogy az emberhez szokott példányok kevésbé pirulnak el az ember jelenlétében, mint azok, amelyeknek ez még új élmény – valószínűleg számukra ezek a találkozások több stresszel járnak.

photo_camera Sussex tyúk és kakas Fotó: CLAUDIUS THIRIET/Biosphoto via AFP

Amellett, hogy az elpirulás vizsgálata a tyúk-ember kapcsolatok felmérésében is hasznos lehet, a segítségével többet is meg lehet tudni a tyúkok tudatosságáról. Soulet szerint ezek az állatok sokkal intelligensebbek, mint azt általában feltételezik róluk, sőt, képesek a logikus gondolkodásra is.

A kutató szerint még a tudományos közösségben is lebecsülik a tyúkokat, pedig számos kutatás bizonyítja, hogy ezek az állatok valóságos szuperképességekkel rendelkeznek: léteznek az öntudat valamilyen formájával, képesek következtetéseket hozni és egymástól tanulni, sőt, még empatikusak is.